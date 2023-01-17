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Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı Süper Lig'den! Galatasaray derken 1.5 yıllık teklif...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Adana Demirspor#Hasan Ali Kaldırım
Hasan Ali Kaldırımın yeni takımı Süper Ligden Galatasaray derken 1.5 yıllık teklif...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 11:18

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi karşılıklı feshedilen Hasan Ali Kaldırım'a Adana Demirspor'dan 1.5 yıllık kontrat teklifi geldi.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için teklif yaptı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana temsilcisi, 33 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusuna 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Söz konusu teklife sıcak bakan Hasan Ali Kaldırım, düşünmek için süre istedi. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

GALATASARAY İDDİALARI

Yerli bir sol bek arayan Galatasaray'ın bir dönem Hasan Ali Kaldırım ile yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.

EMRE BELÖZOĞLU KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı kadro dışı bırakmıştı. İstanbul ekibi sürecin devamında deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti.

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Başakşehir'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon Futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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#Transfer#Adana Demirspor#Hasan Ali Kaldırım

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