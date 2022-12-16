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Hasan Ali Kaldırım'a sürpriz talip! Emre Belözoğlu biletini kesmişti...

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#Transfer#Başakşehir#Hasan Ali Kaldırım
Hasan Ali Kaldırıma sürpriz talip Emre Belözoğlu biletini kesmişti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 10:01

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun 7-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin faturasını keserek kamp kadrosuna almadığı Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrılması bekleniyor. Tecrübeli sol bek için Süper Lig ekibinin devreye girdiği belirtildi.

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2022 Dünya Kupası arası öncesi ligin son haftasında Galatasaray 'ı ağırlayan Başakşehir, tarihi bir yenilgi almıştı. Aslan'a 7-0 kaybederek hezimet yaşayan İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, "Zor bir maç filan olmadı, kolay oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu" sözleriyle olay yaratmıştı.

Bu yenilginin faturasının Hasan Ali Kaldırım'a kesildiği ortaya çıktı. 33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali'den kendisine kulüp bulması istendi.

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Akdeniz temsilcisinin, hem Baaşakşehir hem de Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçerek futbolcunun şartlarını soracağı öğrenildi. Hasan Ali, 3. sezonunu geçirdiği Başakşehir'de 63 maça çıktı, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Öte yandan teknik heyet kararıyla deneyimli stoper Alexandru Epureanu'nun da kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Başakşehir#Hasan Ali Kaldırım

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