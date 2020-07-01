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GeriFutbol Hasan Ali Kaldırım transferinde favori Başakşehir, plase Galatasaray
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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2020 - 08:06,Son Güncelleme:

Hasan Ali Kaldırım transferinde favori Başakşehir, plase Galatasaray

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Hasan Ali Kaldırım transferinde favori Başakşehir, plase Galatasaray
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Sözleşmesi bitmesine rağmen henüz Fenerbahçe'den teklif almayan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oluyor. Sarı-Lacivertli takımda kalması çok düşük bir ihtimal olan milli futbolcunun Başakşehir ve Galatasaray ile görüştüğü belirtiliyor.

Hasan Ali'nin artık sürekli 11'de oynamak istediği, Clichy'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Başakşehir'e daha sıcak baktığı öğrenildi.

Ancak tecrübeli futbolcunun acele hareket etmeyeceği ve sezon bitene kadar imza atmayacağı da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım sadece 1 asist yaptı. (Takvim)

Hasan Ali Kaldırım transferinde favori Başakşehir, plase Galatasaray

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