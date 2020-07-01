Hasan Ali Kaldırım transferinde favori Başakşehir, plase Galatasaray

Hasan Ali'nin artık sürekli 11'de oynamak istediği, Clichy'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Başakşehir'e daha sıcak baktığı öğrenildi.

Ancak tecrübeli futbolcunun acele hareket etmeyeceği ve sezon bitene kadar imza atmayacağı da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım sadece 1 asist yaptı. (Takvim)

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