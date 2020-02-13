Hasan Ali Kaldırım: Şampiyonluk yarışında yeniden varım!

Spor Arena - Süleyman Arat | Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkan Fenerbahçe’de yüzleri güldüren bir başka olay, sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım’ın 2 ay sonra ilk kez forma giymesi oldu.

Önceki gün 1-0 kazanılan GMG Kırklarelispor maçında 45 dakika oynayan tecrübeli futbolcu, yeniden sahalara döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Futbol oynamayı özlemişim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonluk yürüyüşünde yeniden arkadaşlarımın yanında olacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

Advocaat zamanında sağ bek oynamıştım

Kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süren bir sakatlık süreci yaşadığını vurgulayan Hasan Ali, “Taraftarlarımız bu zor dönemde hep yanımda oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Durumun farkındayım, önemli bir görev beni bekliyor. İnşallah onları güvenini boşa çıkarmam” ifadelerini kullandı.

Kendisinin yokluğunda sol bek oynayan Dirar’ın performansını değerlendiren milli futbolcu, “Dirar gerçekten çok iyi performans sergiledi. Kolay değil, ben de Advocaat zamanında zorunlu olarak sağ bek oynamıştım. Dirar sadece sol bekte değil, her yerde oynar, bunu biliyoruz” dedi.

İyi oynuyoruz ama daha çok gol atmalıyız

Hasan Ali, takımının ilk yarıya oranla çok daha iyi futbol oynadığını vurgulayarak, “Son vuruşlarda biraz şanssızız. Gol atıyoruz ama demek ki yetmiyor, daha fazla atmalıyız. Trabzon maçında çok iyi oynadık. Son vuruşlarda şans yanımızda olsaydı 3 puanla ayrılabilirdik. Alanya gibi takımlar kapanarak bizi zor duruma sokabilir. Ama açık oynayan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor karşısında gücümüzü gösterdiğimizi düşünüyorum” yorumunu yaptı. Hasan Ali, şampiyonluk yarışında önümüzdeki 2 hafta oynanacak maçların çok önemli olduğunu da söyledi.





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