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Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçildi

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Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçildi

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otelde Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı için seçim yapıldı. Türkiye’den Hasan Akkuş ile Moldova’dan Antonio Konflitte'nin aday olduğu seçimde, Akkuş toplam 44 oydan 28’ini alarak başkanlığı kazandı.

Akkuş, daha önce Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Genel Sekreterliği yapmıştı.

Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığına seçildi

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