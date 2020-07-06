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GeriFutbol Harvey Elliott Liverpool ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 17:30,Son Güncelleme:

Harvey Elliott Liverpool ile profesyonel sözleşme imzaladı

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Harvey Elliott Liverpool ile profesyonel sözleşme imzaladı
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İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu.

Futbola başladığı Fulham'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.

Harvey Elliott Liverpool ile profesyonel sözleşme imzaladı

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