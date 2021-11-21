Harry Kewell ve Diego Lugano'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Maç sonu çileden çıktı Trabzonspor öncesi hesap karıştıMaç sonu çileden çıktı! Trabzonspor öncesi hesap karıştı#Vavacars Fatih Karagümrük
Salgının yeni adı: Gözlük Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozulduSalgının yeni adı: Gözlük! Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozuldu?#Miyopi
Libya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı İşte müthiş operasyonun perde arkasıLibya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı! İşte müthiş operasyonun perde arkası#Halil Gözel
Her yıl aşı olacak mıyız Uğur Şahinden açıklama geldiHer yıl aşı olacak mıyız? Uğur Şahin'den açıklama geldi#Koronavirüs
Kadın çantası içerisinde bulundu Kan donduran olayKadın çantası içerisinde bulundu! Kan donduran olay#Cenin
Derbide 11ler belli oldu Terim ve Pereira...Derbide 11'ler belli oldu! Terim ve Pereira...#Galatasaray
Bu acıya yürek dayanmaz Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyorBu acıya yürek dayanmaz! Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyor#Hindistan
Her şey 2017de başlamış... Korona belgeleri sızdıHer şey 2017'de başlamış... Korona belgeleri sızdı!#Koronavirüs
Kızıyla aynı kaderi paylaştı Koronavirüsten ölen babaya acı vedaKızıyla aynı kaderi paylaştı! Koronavirüsten ölen babaya acı veda#Samsun
Son mesajında yazdıkları şoke etti Dünya bir ağızdan soruyor: Peng neredeSon mesajında yazdıkları şoke etti! Dünya bir ağızdan soruyor: Peng nerede?#Peng Shuai
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
Ünlü çiftin büyük mutluluğuÜnlü çiftin büyük mutluluğu!#Bengü
İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış Cezası belli oldu...İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış! Cezası belli oldu...#Hindistan
Merakla beklenen projede sona gelindi 25 dakika tasarruf sağlanacakMerakla beklenen projede sona gelindi! 25 dakika tasarruf sağlanacak#Eğribel Geçidi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Harry Kewell ve Diego Lugano'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

#Harry Kewell#Diego Lugano#Galatasaray
Harry Kewell ve Diego Luganodan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell ile Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Diego Lugano, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundular.

Haberin Devamı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Harry Kewell ile Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan eski stoper Diego Lugano, derbi mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundular.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Lugano, Galatasaray derbisinin futbolculuğu zamanında kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Kariyerinde sadece 3 derbi kaybettiğini belirten Uruguaylı eski stoper, "Türkiye'de son derbime bu statta çıktım. Brezilya'da, Uruguay'da derbiye çıktım ama Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bambaşka. Anlatmak çok zor. Dünyanın hiçbir yerde bunu yaşamadım. Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla 25 derbiye çıktım. Sadece 3 derbiyi kaybettik. Bu derbilerde oynamak çok özeldi" dedi.

HARRY KEWELL: "OYNADIĞIM EN İYİ DERBİYDİ"

Galatasaray-Fenerbahçe derbsinin oynadığı en iyi derbi olduğunu söyleyen eski Galatasaraylı Harry Kewell ise, "Bu derbilere alışığız fakat bir Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yerini tutabilecek bir şey yok. Bu maçlarda tutku var. Hazırlanması bile 2-3 hafta önceden başlardı. Oynadığım en iyi derbiydi. Galatasaray taraftarı her zaman bana özel bir sevgi gösterdi. Türkiye'de ailecek mutluyduk. Bu derbilerde oynamak özeldi. Bir de gol atarsanız, en güzel duygulardan birini yaşıyorsunuz. Türkiye'yi sevdim. Daha önce gelmiş olmayı isterdim. Bu ülkede çok yetenek var" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Harry Kewell#Diego Lugano#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım