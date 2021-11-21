Harry Kewell ve Diego Lugano'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Harry Kewell ile Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan eski stoper Diego Lugano, derbi mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundular.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Lugano, Galatasaray derbisinin futbolculuğu zamanında kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Kariyerinde sadece 3 derbi kaybettiğini belirten Uruguaylı eski stoper, "Türkiye'de son derbime bu statta çıktım. Brezilya'da, Uruguay'da derbiye çıktım ama Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bambaşka. Anlatmak çok zor. Dünyanın hiçbir yerde bunu yaşamadım. Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla 25 derbiye çıktım. Sadece 3 derbiyi kaybettik. Bu derbilerde oynamak çok özeldi" dedi.

HARRY KEWELL: "OYNADIĞIM EN İYİ DERBİYDİ"

Galatasaray-Fenerbahçe derbsinin oynadığı en iyi derbi olduğunu söyleyen eski Galatasaraylı Harry Kewell ise, "Bu derbilere alışığız fakat bir Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yerini tutabilecek bir şey yok. Bu maçlarda tutku var. Hazırlanması bile 2-3 hafta önceden başlardı. Oynadığım en iyi derbiydi. Galatasaray taraftarı her zaman bana özel bir sevgi gösterdi. Türkiye'de ailecek mutluyduk. Bu derbilerde oynamak özeldi. Bir de gol atarsanız, en güzel duygulardan birini yaşıyorsunuz. Türkiye'yi sevdim. Daha önce gelmiş olmayı isterdim. Bu ülkede çok yetenek var" ifadelerini kullandı.