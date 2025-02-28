Harry Kane bildiğimiz gibi… Monaco’nun yeni prensi Mika Biereth! İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Cuma günü oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Stuttgart - Bayern Münih / Oyuncu Gol Atar: Harry Kane

Bayern Münih Harry Kane, ilk 11 başladığı son 7 maçın 5’inde gol attı.

Monaco – Reims / Oyuncu Gol Atar: Mika Biereth

Monaco’da Mika Biereth, yeni takımıyla ligde oynadığı son 3 maçın tamamında gol attı.

Stuttgart - Bayern Münih / Oyuncu Gol Atar: Jamal Musiala

Bayern Münih Jamal Musiala, ligde deplasmanda oynadığı son 9 maçın 6’sında gol attı.

Monaco – Reims / Oyuncu Gol Atar: Keito Nakamura

Reims’de Keito Nakamura, ligde deplasmanda oynadığı son 9 maçın 6’sında gol attı.

Fiorentina - Lecce / Oyuncu Gol Atar: Moise Kean

Fiorentina’da Moise Kean, ligde oynadığı son 3 maçın tamamında gol attı.

Stuttgart - Bayern Münih / Oyuncu Gol Atar: Nick Woltemade

Stuttgart’da Nick Woltemade, ligde iç sahada oynadığı son 6 maçın 4’ünde gol attı.

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