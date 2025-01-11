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Harry Kane attı, Bayern kazandı! Sacha Boey ve Kim Min-Jae...

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#Futbol#Bayern Münih#Bundesliga
Harry Kane attı, Bayern kazandı Sacha Boey ve Kim Min-Jae...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 22:25

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında lider Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Mönchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern, 1-0'lık skorla kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Bayern'de Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, 90 dakika forma giydi. Fransız sağ bek Sacha Boey ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. 

Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Bavyera ekibi, en yakın rakibi Leverkusen'in 4 puan önünde lider durumda yer aldı. Mönchengladbach ise 24 puanla 10. sırada kaldı. 

Bayern Münih, Bundesliga'nın 17. haftasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Mönchengladbach ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.

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#Futbol#Bayern Münih#Bundesliga

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