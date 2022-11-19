Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Haris Seferovic: Hedefimiz önce gruptan çıkmak

Güncelleme Tarihi:

#Haris Seferovic#Dünya Kupası#Galatasaray
Haris Seferovic: Hedefimiz önce gruptan çıkmak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 14:56

Galatasaray’ın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic, FIFA Dünya Kupası’nda zor bir grupta olduklarını belirterek, hedeflerinin ilk olarak gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası’nda İsviçre Milli Takımı ile boy gösterecek olan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Haris Seferovic, şampiyonayla ilgili düşüncelerini ve takım olarak hedeflerini GS TV’ye anlattı.

Dünya Kupası’nda yer alacağı için mutlu olduğunu söyleyen Seferovic, "Herkesin gidebildiği bir yer değil. Ülkemi temsil edebileceğim için mutluyum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Takımım da yapacak. Umarım gelebileceğimiz en üst noktaya da geleceğiz. Garip ve farklı bir şey olacak. Çünkü normalde sezon sonunda başlayacak bir şeydi. Bizim buna adapte olmamız lazım. Güzel bir ülkede olacak. Güzel bir havanın olduğu bir ülkede olacak" diye konuştu.

Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile yer aldıkları G Grubu’nu değerlendiren golcü futbolcu, "Aslında zor bir gruptayız. İsminden de anlaşıyor, Brezilya olsun diğer takımlar olsun güçlü takımlar. Zor olacak fakat keyfini çıkarmak lazım. O şekilde bakmalıyız. Hedefimiz önce gruptan çıkmak. Daha önceki turnuvada göstermiştik. Bakalım ondan sonra nerelere geleceğiz" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haris Seferovic#Dünya Kupası#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe