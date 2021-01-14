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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Haris Hajdarevic, Boluspor'da!

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Haris Hajdarevic, Boluspor'da!
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TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Haris Hajdarevic, sezonun ilk yarısında Zeljeznicar formasıyla biri UEFA Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 18 maçta forma giydi.

 

Haris Hajdarevic, Bolusporda

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