Hari Vukas: 'Beşiktaş'a bu sonuçlar yakışmıyor'

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UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Hari Vukas'ın sözleri;

Hayal kırıklığına uğradık. Kazansaydık, yolumuza devam edecektik ama üzgünüz. İyi bir durumda değiliz. İdmanda yeterince çalışıyoruz ama maçlara yansımıyor.

İYİ DEĞİLİZ

Oyuncuların hazır olduğunu düşünüp görüyoruz ama maçta hep bir şey eksik oluyor. Eksik ne? Bazen şut, bazen birebirler... Evet, iyi değiliz.

ERIC BAILLY HASTANEDE

Eric Bailly baş travması yaşadı. Şu anda hastanede ve kontrol altında. Çok ciddi gözükmüyor durumu ama sağlık ekibi bilgi verecek.

BU SONUÇLAR YAKIŞMIYOR

Bu kötü gidişatta herkes sorumlu. İyi durumda değiliz ama hepimiz profesyonel olmak zorundayız. Bunun için herkes çaba göstermeli. Beşiktaş büyük bir aile, bu sonuçlar yakışmıyor. Kötü oynuyoruz ve bu seviye asla Beşiktaş seviyesi değil.

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