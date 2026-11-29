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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Siyah beyazlıların galibiyeti ile beraber, maç öncesi, maç esnasında yaşananlar ve maç sonrasındaki olaylar güne damga vurdu.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva ve Olimpik Marsilya-Levski Sofya karşılaşmaları hakkında UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, stat içinde taraftarların karıştığı olaylar da dahil olmak üzere yaşanan ciddi şiddet ve kargaşa olaylarını en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerini kullanıldı.

"Şiddet, saldırganlık, nefret ve her türlü kışkırtıcı, ayrımcı ya da aşırılık yanlısı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA organizasyonları; saygı, adil oyun (fair play), dürüstlük ve güvenlik ilkeleri üzerine kuruludur." denilen açıklamada, "Yaşanan olaylar, bu temel değerlerle ve UEFA’nın tüzüğünde yer alan, futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama hedefiyle çelişmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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UEFA'nın tüm delilleri incelemek için müfettişler görevlendirdiği belirtilerek "UEFA, yaşanan olaylarla ilgili soruşturmayı yürütmek, mevcut tüm delilleri incelemek ve ilgili gerçekler ile koşulları, yürürlükteki UEFA düzenlemeleri çerçevesinde tespit etmek üzere etik ve disiplin müfettişleri görevlendirmiştir. Bu konulara ilişkin daha fazla bilgi, zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakanın 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etmişti. Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullanmış ve taraftarlara şiddet uygulamıştı.

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Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitmiş, Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalışmıştı.

Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya dönmüş, 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etmişti.

KORAY DURKAL YAZDI: BEŞİKTAŞ CEZA ALACAK MI? GÖZLER UEFA'NIN ADALETİNDE!

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva maçında tribünde açılan Filistin bayrağı nedeniyle ceza alacak mı?

UEFA, geçmiş yıllarda tribünlerde açılan siyasi ve ideolojik içerikli pankartlar nedeniyle birçok Avrupa kulübüne disiplin cezası uyguladı. Filistin bayraklarından UEFA’yı hedef alan pankartlara kadar farklı olaylarda kulüplere para cezası veren Avrupa futbolunun patronu, bazı dosyalarda tribün kapatma yaptırımına da başvurdu.

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CELTiC iKi KEZ CEZA ALDI

2014 yılından bu yana oynanan bazı maçlarda taraftarlarının tribünde Filistin bayrağı açması nedeniyle İskoçya takımları Celtic (2 kez) ve St. Johnstone, İrlanda ekibi Dundalk, 10 bin ila 18 bin Euro arasında değişen para cezalarına çarptırıldı.

Filistin bayrakları açılan her maçta ceza kesen UEFA, pankartlar konusunda ise farklı uygulamalar yapıyor. Bayern Münih’e, 2014’te Arsenal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan ayrımcı taraftar davranışları ve izinsiz pankart nedeniyle 10 bin Euro para cezası verildi. Ayrıca bir sonraki iç saha maçında 124 numaralı tribün kapatıdı.

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PSG’YE FARKLI MUAMELE

Polonya kulübü Legia Varşova, Molde karşılaşmasında UEFA’ya yönelik hakaret içerikli pankartlar nedeniyle 21 bin Euro para ve tribün kapatma cezasına çarptırıldı.

Aynı UEFA, PSG’nin 2024’te Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının Filistin’e destek için açtığı pankartla ilgili soruşturma başlatmaya dahi gerek duymadı.

Bütün bu verilerin ışığında UEFA’nın Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan olaylarla ilgili nasıl bir karar alacağını tahmin etmek güç.

UEFA KULÜPLERE HANGi GEREKÇEYLE CEZA VERiYOR?

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UEFA Disiplin Talimatı’nın 16. maddesinin 2(e) bendi, futbol karşılaşmalarında spor organizasyonuna uygun olmadığı değerlendirilen siyasi, ideolojik, dini, saldırgan veya kışkırtıcı mesajların kullanılmasını yasaklıyor. Bu kapsamda kulüplerin taraftarlarının açtığı pankartlar nedeniyle para cezası alması, hatta tribünlerinin kapatılması mümkün. Ancak UEFA’nın her siyasi mesajı otomatik olarak cezalandırdığı söylenemez. Pankartın içeriği ve niteliği de değerlendirmeye alınıyor.