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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva karşı karşıya geldi. Gürcistan'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Ran Kozuch, yenilgi sonrası açıklamalar yaptı.

"Öncelikle maçın yeniden başlamış olmasından dolayı mutluyum. Buradan futbolun sahada oynanması gerektiği dersini çıkarmalıyız. Açıkçası bu ideal bir durum değil. Maça geri döndüğümüzde de kısa sürede yeniden oyuna adapte olduğumuzu düşünüyorum. Oynamaya devam edebildiğimiz için mutluyum."

"Yaşananlara öfkeliydim ancak bu, başkalarıyla ilgili değil, bize yapılanlarla ilgiliydi. Oyuncularımla ve sahaya koydukları mücadeleyle gurur duyuyorum. Beşiktaş'la eşit seviyede olduğumuzu, hatta onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ancak bu tür maçlarda yakaladığınız fırsatları değerlendirmeli ve topu ağlarla buluşturmalısınız. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu, daha iyi bir takım olma yolunda attığımız bir başka adım."

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"En çok da maça gelen ve karşılaşmayı evlerinden izleyen taraftarlarımız adına hayal kırıklığı yaşıyorum. Onlar Avrupa'da da bizden biraz mutluluk bekliyor. Bunu onlara yaşatamamış olmak üzücü. Güçlü bir takımız ve gelişmek için önümüzde geniş bir alan var. Bir sonraki adımı nasıl atacağımızı öğrenene kadar durum böyle devam edecek. Bu gerçekten üzücü."

"Devasa bütçelere sahip takımlarla oynadığımız maçlardan önce oyuncularımla konuşuyor ve onlara bu seviyede rekabet edebileceğimizi, kendi futbolumuzu oynayabileceğimizi söylüyorum. Kulağa biraz gerçek dışı geliyor olabilir ancak aynı zamanda gelişmek için hâlâ çok fazla alanımız var."