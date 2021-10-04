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Hapoel Bank Yahav Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

#Hapoel Bank Yahav Pınar Karşıyaka Maçı#FIBA Şampiyonlar Ligi'
Hapoel Bank Yahav Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Geçen sezon finale kadar yükseldiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4. kez mücadele edecek Pınar Karşıyaka, B Grubu ilk maçında İsrail'de Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Hapoel Bank Yahav Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Pınar Karşıyaka Avrupa macerasına İsrail'de başlıyor. Türkiye'yi Avrupa kupalarında 25. kez temsil edecek Pınar Karşıyaka, bu sezon 4. defa yer alacağı FIBA Şampiyonalar Ligi'nde ilk maçını İsrail'de Hapoel Bank Yahav karşısında oynayacak. İşte, Hapoel Bank Yahav Pınar Karşıyaka maçı hakkında ayrıntılar...

Daha önce 2016-2017, 2017-2018 ve geçen sezon Türkiye'yi FIBA Şampiyonalar Ligi'nde temsil eden Pınar Karşıyaka, organizasyonda bu sezon B Grubu'nda İsrail'den Hapoel Bank Yahav, Polonya'dan Arged BM Stal Ostrow ve İspanya'dan BAXI Manresa takımlarıyla mücadele edecek.

Grubun ilk maçında 5 Ekim'de TSİ 21.00'de Pais Arena'da, Hapoel Bank Yahav'e konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın müsabakası Tivibu Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

AVRUPA'DA 239. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 239. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, 238 karşılaşmada 129 galibiyet, 107 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, 18 bin 964 sayı atarken, potasında 18 bin 371 sayı gördü.

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Bu yıl 25. kez Avrupa'da sahne alacak Pınar Karşıyaka, üst üste 12. defa Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek.

Avrupa macerasına 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası ile adım atan İzmir temsilcisi, en iyi derecelerini 2013'te ve geçen sezon elde etti.

FIBA EuroChallenge Kupası'nın 2012-2013 sezonu İzmir'deki Dörtlü Final'de başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, geçen sezon FIBA Şampiyonlar finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 kaybetti.

Yeşil-kırmızılı ekip, 2019-2020'de favorileri arasında gösterildiği FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupayı kazanma şansını kaybetti.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İYİ BAŞLAMAK

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Ligdeki çıkışımızı Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtmak istiyoruz" dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor karşısında aldıkları galibiyetle 2'de 2 yaptıklarını, kazanarak devam etmenin önemli olduğunu söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yarınki Hapoel Bank Yahav Kudüs maçıyla başlayacaklarını belirten Sarıca, şöyle konuştu:

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"Zorlu bir grupta mücadele ediyoruz. Hapoel de iyi oyunculardan kurulu güçlü bir rakip. İlk maçlar çok önemlidir ve her zaman zor geçer. Ligdeki çıkışımızı Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtmak istiyoruz. İsrail'den galibiyetle dönüp bu kulvara da iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Oyuncularıma güvenim tam, en iyi sonuçla İzmir’e döneceğimize yürekten inanıyorum."

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