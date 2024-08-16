Hapis istemi sonrası Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım!

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Süper Lig'inin geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Olaylı derbide yaşananlar sonrası hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, flaş bir paylaşımda bulundu.

Mert Hakan Yandaş, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği bir görseli paylaştı.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından paylaşıldı.