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Hapis istemi sonrası Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım!

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig
Hapis istemi sonrası Mert Hakan Yandaştan paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 17:42

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrası hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, flaş bir paylaşımda bulundu.

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Süper Lig'inin geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Olaylı derbide yaşananlar sonrası hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, flaş bir paylaşımda bulundu.

Mert Hakan Yandaş, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği bir görseli paylaştı.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından paylaşıldı.

Hapis istemi sonrası Mert Hakan Yandaştan paylaşım

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig

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