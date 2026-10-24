Hansi Flick'ten Arda Güler sözleri: 'Bu konuda en iyilerden biri!'

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Pazar akşamı oynanacak olan El Clasico maçı öncesi Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

“El Clasico farklıdır. Bu sporun sunduğu en iyi maçtır. Milyonlarca insanın gözü bu karşılaşmada. Farklı kültürlerden ve nesillerden insanlar maçı takip ediyor. Üç puan söz konusu ama bundan çok daha fazlası. Harika bir karşılaşma. Takımım nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Hazırız. Takımıma güveniyorum.”

"BÜYÜK OYUNCULARDAN VE HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖRDEN OLUŞAN BİR EKİP"

“Özgüveni yüksek bir takım bekliyorum. Büyük bir kulüp. Büyük oyunculardan ve harika bir teknik direktörden oluşan bir ekip. Ben böyle görüyorum. Özellikle hücumun son bölgesinde harika futbolculara sahipler. Hazır olmalıyız.”

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"HEM KENDİ OYUNCULARIMIZI HEM DE HAKEMLERİ KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ"

“Yapılan yorumların hakemleri etkilediğini düşünmüyorum. Onlara tamamen güveniyorum. Hakemlik kalitesi yüksek. Hem kendi oyuncularımızı hem de hakemleri korumak çok önemli. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.”

"ARDA GÜLER BU KONUDA EN İYİLERDEN BİRİ"

"Real Madrid'in güçlü yönlerinden birinin duran toplar olduğunu biliyoruz. Arda Güler bu konuda en iyilerden biri. Kalitelerinin yanı sıra fiziksel açıdan da çok güçlüler. Bugün bunun hakkında konuştuk ve antrenman yaptık. Paris'te yaptığımızdan daha iyi savunma yapmalıyız. Umarım yarın bunu gösterebiliriz.”

"MOURİNHO'YA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

“Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum. Bu seviyede takımları yönetip böyle başarılara imza attığınızda kaliteden söz ediyoruz. Milli takımdayken kendisini ziyaret etmiştim ve bütün oyuncular onun hakkında çok güzel şeyler söylüyor. Başarılı ve harika bir meslektaş.”