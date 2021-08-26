Hans-Joachim Watzke: "Beşiktaş’a karşı özel maçlar oynayacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, Sporting CP ve Ajax ile C Grubu’nda yer alan Borussia Dortmund’un üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Güçlü takımların oluşturduğu bir grupta yer aldıklarının altını çizen Watzke, "4 güçlü takımın oluşturduğu bir gruptayız, her takım kaliteli. Beşiktaş’a karşı özel maçlar oynayacağız. Almanya’da birçok Türk taraftar var ve bu özel bir durum. Beşiktaş güçlü bir takıma sahip. Ajax, Sporting CP ve özellikle Beşiktaş’a karşı dikkatli olmalıyız. Bu gruptan çıkmak için önemli şansımızın olduğunu düşünüyorum. Tabii ki maçlar sahada oynanıyor." ifadelerini kullandı.



Watzke, Beşiktaş’ın 4’üncü torbadaki en güçlü takımlardan birisi olduğunu vurgularken, ismi transfer döneminde başka takımlarla anılan Borussia Dortmund’un genç golcüsü Erling Haaland’ın takımda kalacağını sözlerine ekledi.