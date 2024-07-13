×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hannover, Galatasaray'a dava açtı! Derrick Köhn...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Hannover
Hannover, Galatasaraya dava açtı Derrick Köhn...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 13:11

Hannover, geçen sezon ara transfer döneminde transfer olan Derrick Köhn'ün bonservis ödemesinde yaşanan aksama sebebiyle Galatasaray'a dava açtı.

Haberin Devamı

Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover ile Galatasaray, Derrick Köhn sebebiyle davalık oldu. Dün akşam Bild'de yayınlanan haberde Hannover'in Köhn'ün bonservisinden kaynaklanan ödemeleri alamadığı için Galatasaray'a ihtar çekildiği ve ardından dava açmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Hannover'den bir yetkili, haberi doğruladı. Hannover 96 CEO'su Martin Kind; 'Galatasaray paramızı ödemedi. Biz de hukuki aksiyon aldık.' dedi.

Galatasaray, Derrick Köhn için 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklamıştı.

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 15 maça çıkarken1 gol ve 2 asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Hannover

BAKMADAN GEÇME!