Hannover, Galatasaray'a dava açtı! Derrick Köhn...

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Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover ile Galatasaray, Derrick Köhn sebebiyle davalık oldu. Dün akşam Bild'de yayınlanan haberde Hannover'in Köhn'ün bonservisinden kaynaklanan ödemeleri alamadığı için Galatasaray'a ihtar çekildiği ve ardından dava açmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Hannover'den bir yetkili, haberi doğruladı. Hannover 96 CEO'su Martin Kind; 'Galatasaray paramızı ödemedi. Biz de hukuki aksiyon aldık.' dedi.

Galatasaray, Derrick Köhn için 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklamıştı.

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 15 maça çıkarken1 gol ve 2 asist üretti.