Hanging Leg Raise Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Hanging Leg Raise Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?

Hanging leg raise, bir karın hareketidir. Alt karın kaslarını da çalıştıran bir hareket olarak bilinir.



Hanging Leg Raise Nedir?



Barfiks demirine asılma işlemi ile yapılan dizleri de karın bölgesinin bir soluna bir sağına kaldırıp indirme ile yapılan bir alt karın egzersizi olarak bilinir. Barfiks işinde iyi olanlar leg raise egzersizini de kolay bir şekilde yapmaktadır. En iyi hareketlerden biri olarak bilinir. Karın için çok önemli bir harekettir. İlk denemede tam başarı elde edilmese de bir süre crunch hareketi ve mekik yapıldığı zaman bu hareket kolay gelecektir.



Hanging Leg Raise Ne İşe Yarar?



Hanging leg raise hareketinin en önemli yararı ve faydası karın ve alt karın bölgesine olur. Bunun nedeni ise hareket halinde iken karın kaslarının çalışması olarak bilinir. Karın kasları bir süre bu hareketi yaptıktan sonra görülmeye başlar. Karnın güçlü olmasına, daha dayanıklı bir vücudun meydana gelmesine fayda sağlayan bir karın hareketi olarak bilinir.



Hanging Leg Raise Nasıl Yapılır?



Bu hareket barfiks demirine yapılan asılma hareketi ile dizin karın bölgesinin sol ve sağ taraflarına doğru bir indirip bir kaldırmak ile yapılan egzersiz olarak bilinir. Omuz genişliği ile kollar belli bir açıklık ile tutulmalıdır. Bu durumda dizler ile bacaklar bitişik bir durumda sola ve sağa hareketi yapılır. Gövde mümkün olduğu kadar az sallanmalı ve bel kısmının yan tarafları çalıştırılmalıdır. 10 ila 12 tekrar ile 4 set yapılan bir harekettir.



Hanging Leg Raise Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Hanging Leg Raise Hareketi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Her egzersiz hareketinde olduğu gibi bu karın kasını çalıştıran harekette de yavaş ve özenli bir şekilde ilerlemek en doğru olan yoldur. Ters hareket yapmak, birden karına ya da bele yüklenmek gibi durumlar kişinin vücudunda beklenmeyen bir hasara yol açacağı için yavaş olunmasında her zaman fayda vardır.



Hanging Leg Raise Hareketine Alternatif Olan Bir Hareket Var mıdır?



Bu hareketi demire asılarak yapamayan kişiler yere yatarak da yapabilmektedir. Demire asılarak daha iyi sonuçlar elde edildiği bir doğrudur ancak yerde yatarak bacakların eşit bir şekilde hareket göstermesi bu hareketin bir alternatifi olma niteliğini taşır.



Hanging Leg Raise Hareketinin Bir Faydası Var mıdır?



Her egzersizin olduğu gibi bu egzersiz türünün de kişinin vücuduna faydaları vardır. Hareket etmek, egzersiz yapmak kişiyi her zaman zinde tutar. Bunun yanı sıra karın kaslarının da çalışması daha sıkı bir vücut elde edilmesine fayda sağlar.