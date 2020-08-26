Hangi takım Şampiyonlar Ligi'ne bir adım atacak? Celtic'in Ferencvaros karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

CELTIC

- İskoçya Premiership'te üst üste 9 şampiyonluk yaşayan Celtic seriyi 10'a çıkarıp rekor kırmak isterken, bir yandan da Şampiyonlar Ligi arenasında yer alıp Avrupa'da da eski günlerine dönmenin hesaplarını yapıyor.

- Ligde son olarak Dundee United'ı, yeni transfer Albian Ajeti'nin golüyle 1-0 yendiler. Burada da bir önceki turda KR Reykjavik'e göz açtırmayıp 6-0 kazanmışlardı.

- Takımda 'kritik' olarak adlandırabileceğimiz bir eksik yok, TD Neil Lennon; "Avrupa arenasında hedefinizi yukarılara koyduğunuzda, bu kadar erken karşılaşmak istemeyeceğiniz bir takımla, hem de arkamızda seyirci desteği olmadan oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor..." açıklamasında bulundu.

FERENCVAROS

- Geçtiğimiz sezonu Macaristan'da şampiyon olarak tamamlayan Ferencvaros ise üst üste ikinci, toplamda 31. şampiyonluğuna ulaştı.

- Dynamo Kiev'deki başarılı yıllarından ardından Ferencvaros'ta da iyi işler başaran, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Sergiy Rebrov, kadrosunda Celtic'i yakından tanıyan, Hibernian'ın eski kalecisi Adam Bogdan'ı bulunduruyor. Macar kaleci ilk tercih değil ancak rakip hakkında detaylı bilgi verebilecek kadar yedek kulübesinde oturup maç izlemişliği var.

- Geçen sezon skora en çok katkı veren 3 isim de hala kadroda...

- 15 gollük (12 gol - 3 asist) katkısıyla Franck Boli, 22 gollük (12 gol - 10 asist) Tokmac Chol Nguen ve 17 gollük (7 gol - 10 asist) katkısıyla Isael en çok göze çarpan isimler.

- Nguen hatta bu sezona da fırtına gibi girdi, bir önceki eleme turunda attığı 2 golle Djurgarden'in fişini çeken oyuncuydu...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celtic'in bu sezon iç sahada oynadığı 2 maç da "2.5 ÜST" bitti.

- Ferencvaros'un bu sezon oynadığı 2 resmi maç da "2.5 ALT" bitti.

- Celtic en son 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ulaşırken, Ferencvaros ise 1995-96 sezonundan beri bu başarıya hasret!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Celtic Kazanır" oldu!

%56'lık kesim İskoç şampiyon Celtic'in galibiyete bir adım daha yakın olduğunu düşünüyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Celtic, sezon öncesi hazırlık maçında PSG'ye direnememişti...