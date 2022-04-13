Hande Baladın Wings for Life’da koşamayanlar için koşacak

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Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli voleybolculardan olan Red Bull sporcusu Hande Baladın, dünyanın en büyük iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run’da ‘koşamayanlar için koşacak’.

İki kıta, yedi ülkede düzenlenecek Wings for Life World Run, bir kez daha omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için düzenlenecek. 8 Mayıs Pazar günü saat 14:00’te başlayacak Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağı ise İzmir’de koşulacak.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli voleybolculardan olan Red Bull sporcusu Hande Baladın, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda düzenlenecek Wings for Life World Run’da ‘koşamayanlar için koşacak’.

8 Mayıs Pazar günü iki kıta, yedi ülkede düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağında Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande Baladın ile birlikte koşmak isteyenler ise kayıt yaparak başarılı sporcunun takımında yer alabilecekler.