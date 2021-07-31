Hande Baladın, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Voleybol Milli Takımı'nda da forma giyen Hande Baladın, kariyerine orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Galatasaray'da forma giyen Hande Baladın, milli takımda gösterdiği performans ile dikkat çekti. Peki, Hande Baladın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

HANDE BALADIN KİMDİR?

Hande Baladın 1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Milli smaçör Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen genç oyuncu, 2015-2016 sezonunda A Takım’a yükseldi. 2018-2019 sezonunda, deneyim kazanmak amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Hande, 2019-2020 sezonunda yuvaya geri döndü.

Kulüp Başarıları

· 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

· 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

· 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

· 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

· 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

· 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

· 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

· 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

· 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

· 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

· 2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

· 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

· 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

· 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Smaçör”

· 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - “En İyi Blok Yapan Oyuncu”