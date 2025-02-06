Hande Baladın Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi, Zehra Güneş sırada

Haberin Devamı

Tarihinin altın çağını yaşayan Türk kadın voleybolunda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank kulüpleri arasında arasında sahada yaşanan müthiş rekabet transfere de yansıdı. Üç kulübün dünyaca ünlü voleybolcuları ile ilgili transfer iddiaları dün gündeme bomba gibi düştü...

Fenerbahçe, Eczacıbaşı’nın sembol isimlerinden Hande Baladın ile prensipte anlaştı. Henüz resmi imzalar atılmadığı için transfer kesinlik kazanmazken turuncu beyazlı kulübün yöneticilerinin oyuncuyu takımda tutmak için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

Eczacıbaşı 2 yıllık önerdi, reddetti

Fenerbahçe’nin 1 yıllık teklifine ‘Evet’ diyen Hande’nin, gelecek adına başka planları olduğu için, altyapısından yetiştiği ve 15 yıldır forma giydiği Eczacıbaşı’nın 2 yıllık sözleşme önerisini geri çevirdiği belirtildi. Hande Baladın ile söz kesen Fenerbahçe, Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş’le de transfer görüşmeleri yapıyor. Vakıfbank altyapısından yetişen 25 yaşındaki Zehra ile sarı lacivertliler arasında henüz bir anlaşma olmadığı ancak görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü kaydedildi.

Haberin Devamı

Vakıfbank da Stysiak’a talip oldu

Diğer taraftan Vakıfbank’ın da Fenerbahçe’nin Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak’ın transferi için çalışmalara başladığı öğrenildi.. Hande ve Zehra hamleleriyle transfer piyasasını sarsan Fenerbahçe’nin ayrıca Polonya’nın DevelopRes takımında forma giyen orta oyuncu Agnieszka Korneluk’la anlaştığı iddia edildi. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin halen 6 olan yabancı sayısını 5’e indirmesi gerekiyor.