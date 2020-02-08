Hamza Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Hamzaoğlu'nun açıklamaları;

"İçim çok dolu ama susmak zorundayım. Çünkü kurallar susmak üzerine! Aynı şekilde penaltıyı bize verirler miydi* Hüseyin, Nadir'e vuruyor, ne yapacak çocuk? Bıraksın da rakip mi vursun? Burada rakibe değil topa vurmak istiyor. Birileri geliyor ve bizi koparıyor

"OTURDUK KULÜBEYE VE İZLEDİK"

Son 10 dakika en rahat maçım oldu. Oturduk kulübeye ve izledik. Sınırda olan oyuncularımı da çıkardım. Bundan sonra da böyle yapmak lazım ama mesleğimize saygımız var. Trabzonspor'un galibiyetine lafım yok, onları kutlarım"





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