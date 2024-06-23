Hamza Hamzaoğlu'ndan Montella'ya eleştiri: Bu maçı kayıp olarak gördü

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz’e 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Portekiz maçını değerlendiren Hamza Hamzaoğlu, "Aramızda oldukça fark var. Bugün daha net bir şekilde gördük. Daha dirençli bir görüntü ortaya koymamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Takım halinde sanki durgunluk vardı. Portekiz maçını nasıl olsa kaybederiz diye bir düşünce mi vardı bilmiyorum. Acaba bütün dikkatlerini Çekya maçına mı verdiler? Böyleyse bu daha da kötü bir şey bence. Bugünkü görüntü Çekya maçında bizi olumsuz yönde etkileyecek. Oyuncularımızın özgüvenini biraz daha kırmış olabilir. Umuyorum son maçta istediğimiz sonucu alacağız" ifadelerini kullandı.

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"KENDİMİZİ OLDUĞUMUZDAN ÇOK DAHA YUKARILARDA GÖRÜYORUZ"

Gerçekçi olmak gerektiğini belirten Hamza Hamzaoğlu, "Kazandığımız maçlardan sonra kendimizi olduğumuzdan çok daha yukarılarda görmeye başlıyoruz. Bizim ortamız yok. Bence gerçekçi olmak lazım. İşte seviye bu. Portekiz’i görüyorsunuz. Bizim bu seviyeleri yakalamamız lazım. Genç ve yetenekli bir kadromuz var ama fiziksel olarak bu seviyeye çıkamadığımız sürece bu turnuvalarda başarılı olma şansımız yok. Bunun da sadece sorumlusu milli takımlar bazında değil kulüplerimiz de milli takımın başarısında önemli rol üstleniyor. Oyuncularımız oralarda oynuyorlar, o seviyelerde daha üstün performansla göstermek zorundalar. Bizi ligimiz de aldatıyor biraz” sözlerini sarf etti.

"O MAÇA BERABERLİK İÇİN ÇIKILMAZ"

Çekya maçına beraberlik amacıyla çıkılmamasını, galibiyet amacıyla çıkılmasının daha doğru olacağını söyleyen Hamzaoğlu, "Stres mutlaka her zaman olur. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp bir kenara koymamız lazım. Ama önemli bir şekilde ders çıkarmamız gerekiyor bu maçtan. Gürcistan maçı da bizim için ölçü değildi. Orada yaptığımız hatalardan bu maça öyle hazırlanmamız gerekiyor demiştim. Maalesef bugün yine savunma yönünde sıkıntılarımız vardı. Bireysel duruşumuz ve takım duruşumuz çok önemli. Gerekli dersleri çıkarıp Çekya maçına iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Beraberlik bize yetecek. Ama o maça beraberlik için çıkılmaz. Kazanmak için çıkıp en kötü berabere bitirmemiz gereken bir maç. Başarabiliriz. Bizim milli takımımız konsantre olduğunda, maça odaklandığında her şeyi yapabilecek bir takım. Eksiklerimizi de unutmadan hareket etmeliyiz. Bu hataları, bu açıkları vermememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Hamza Hamzaoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tabii burada alacağımız her türlü sonuç en başta Montella’ya mal olacak. Başarırsak da öncelikle onundur. Başarısızlık da öncelikle onun başarısızlığı olacaktır. Acaba Montella, Çekya maçı için bazı oyuncuları dinlendirmek mi istedi. Yani böyleyse ben doğru bir şey değil diye düşünüyorum ama bu bir tercihtir. Buna saygı duymak gerekir. Belki de değişiklikleri bundan dolayı yaptı. Bu maçı kayıp olarak gördü öbür maça dinlendirmek istedi belki bazı oyuncuları. Üçüncü maç üst üste aynı oyuncularla oynamak zor olabilirdi. Bunu düşünmüş olabilir. Buna haklılık payı verebiliriz. Montella ya da oyuncuları suçlamak doğru değil. Çekya maçından sonra konuşmak daha doğru. Bence Çekya maçına da aynı şekilde çıkıp, takımımızı destekleyip en azından bu gruptan çıkmayı amaçlamalıyız."

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"YURT DIŞI ŞANSIMI ZORLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Hamza Hamzaoğlu, teknik direktörlük için görüşmelerinin olduğunu belirterek, "Ben biraz yurt dışı şansımızı zorlamaya çalışıyorum. O yüzden de biraz bekliyorum. Görüşmelerim de var. Olgunlaşırsa birkaç hafta sonra bir şeyler olabilir" açıklamasını yaptı.