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GeriFutbol Hamza Hamzaoğlu'ndan mağlubiyet yorumu
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 21:38 | Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu'ndan mağlubiyet yorumu

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Hamza Hamzaoğlu'ndan mağlubiyet yorumu
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Yeni Malatya Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Son vuruşları iyi yapamadıklarını belirten Hamza Hamzaoğlu, "İlk golü yemek her zaman zordur. Trabzonspor güzel bir ilk gol attı. Çıkartmak için uğraşıp riskler almanız gerekiyor. Pozisyonlar yakaladık ama atamadık. 1-1'i yakalasak daha farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Gerekli baskıyı kurduk ama gol gelmedi. Oyuncularım 90 dakika iyi mücadele etti ama son pası ve son vuruşları iyi yapamamak bizi üzdü. Daha iyi ve daha konsantre olabilirsek, bu mücadelenin de karşılığını alırız." dedi.

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