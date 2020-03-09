Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: "Beşiktaş'a verdiler"

Süper Lig2de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Hakeme tepki gösteren Hamzaoğlu, "Penaltı pozisyonu var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Geçen hafta Alanyaspor - Beşiktaş maçında Caulker'ın eline çarpıyor top ve penaltı veriliyor. Bugün verilmiyor. Hakemler çıkıp söylesin hangisi penaltı hangisi değil, standardı olsun. O zaman kurallar değil hakemlerin o zamanki inisiyatifine kalıyor. Anlamış değilim" dedi.

Hamza Hamzaoğlu sözlerini, "1-0 geride olsak üzülüp verirler miydi acaba bize? Takım ve skor gözetmeksizin verilmesi lazım. Burada bir sıkıntı var. Bizim top da kaleye doğru yerden gitti. Chico'nun pozisyonunda verilmedi. Alanyaspor - Beşiktaş maçında yaşanan penaltı pozisyonun gibi ama bize penaltı çalınmadı. Geçen haftaki maç aklınıza gelmedi mi? Neye itiraz edelim, neye etmeyelim?" ifadeleriyle tamamladı.

- Tuna: "Galibiyeti hak eden bir oyun oynamadık"



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, galibiyet için başkente geldiklerini ancak istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

"Buraya kazanmaya geldik. Kazanmayı hak eden bir oyun oldu mu, elbette hayır." diyen Tuna, "İki takımın da içinde bulunduğu puan durumu bugünkü oyunu etkilemiş olabilir ama biz kendi değerimizin altında oynadık. 20'nin üzerinde şut, 10-20'nin üzerinde orta yaptırdığımız, 8 korner kullandırdığımız bir maç. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda rakibimize böyle bir istatistik vermemiş bir Antalyaspor vardı. 1-0'dan sonra 1-1 olması bizim için avantaj. Son 10 dakikada böyle bir oyunda o golü bulmak takımımızın öz güveni ve değeriyle ilgiliydi." ifadelerini kullandı.

Ligde 7 maçtır kaybetmediklerini hatırlatan Tuna, "Özellikle deplasmandan alınan 1 puanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir teknik adamım. Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama alınan 1 puanı değerli buluyorum." şeklinde görüş belirtti.





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