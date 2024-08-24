Hamza Hamzaoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri: Hazırım

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Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılıların gidişatına Ekol TV'ye değerlendirmeler yaptı.

MUSLERA'NIN YEDİĞİ HATALI GOLLER HAKKINDA

Fernando Muslera'nın yediği hatalı gollerle ilgili konuşan Hamzaoğlu, "Muslera'nın her sezon başı bu tarz hataları olabiliyor. Muslera daha sonradan form tutan, form tuttuğunda da gol yemeyen bir kaleci." dedi.

BARIŞ ALPER VE KEREM AKTÜRKOĞLU GİTMELİ Mİ?

Hamza Hamzaoğlu, "Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu gitmeli mi?" sorusunu "Eğer isteyen kulüpler varsa, makul bir rakam öneriyorlarsa oyuncuların hemen gitmesinden yanayım. Zaten oyuncuları yetiştirip makul rakamlarla gönderip yerine oyuncu yetiştirmek için varız." şeklinde yanıtladı.

"DENGESİZLİK VARSA BUNA BİR EL ATMAK GEREKİR"

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Galatasaray'daki döneminden örnekler veren deneyimli teknik adam, "Ben geldiğimde Sabri 600 bin dolar maaş alıyordu, diğer arkadaşları Türk oyuncular bile 1 milyon Euro üstünde maaş alıyordu. 'Bu haksızlık' dedim. Sağ olsun Dursun başkanın kardeşi Mehmet Özbek ile beraberdik, 1 milyon Euro seviyesine çektik Sabri'nin maaşını. Artık bugünkü oyuncuların kararını da bugünkü hoca ve yönetim verir, o oyuncuların isimlerini ben söylemeyeyim ama bir dengesizlik varsa buna bir el atmak gerekir." şeklinde konuştu.

GALATASARAY'A YENİDEN DÖNER Mİ?

Hamzaoğlu, "Tekrar Galatasaray'ı çalıştırmak gibi bir hedefiniz var mı? sorusuna ise "Böyle bir görev yine düşerse biz her zaman hazırız." cevabını verdi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİRSE..."

Fenerbahçe hakkında da konuşan Hamzaoğlu, "Galatasaray Kongre Üyesiyim. Galatasaraylıyım ancak profesyonelliğim ayrı tarafta. Önceden farklı bakıyordum. Fenerbahçe'den teklif gelirse gitmem gibi. Bugün bir teknik direktörün her kulüpte çalışabilmesi lazım. Eğer Fenerbahçe bir Galatasaraylı olarak bana ihtiyaç duyarsa giderim. Önemli olan bu dostluğu sürekli hale getirebilmek. Artık böyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.