Hamza Hamzaoğlu'ndan Cueva'nın eşi Pamelita'ya cevap!

Yeni Malatyaspor'un Perulu yıldızı Christian Cueva'nın kadroda kesik yemesinin ardından yıldız futbolcunun eşi Pamelita, sosyal medya hesabından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na seslenmişti.

Pamelita, tecrübeli teknik direktöre ''Hamza Hamzaoğlu, Güney Amerikalılar ile bir problemin mi var?'' demişti.

Hamza Hamzaoğlu ise bu açıklamaya cevap getirdi. Radyospor'a konuşan Hamzaoğlu, ''Güney Amerikalı oyuncularla sorunum yok ama kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum her zaman olmuştur.'' sözlerini kullandı.

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