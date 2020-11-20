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GeriFutbol Hamza Hamzaoğlu'ndan Cueva'nın eşi Pamelita'ya cevap!
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Haber Giriş: 20.11.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu'ndan Cueva'nın eşi Pamelita'ya cevap!

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Hamza Hamzaoğlu'ndan Cueva'nın eşi Pamelita'ya cevap!
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kendisini eleştiren Christian Cueva'nın eşi Pamelita'ya cevap verdi.

Yeni Malatyaspor'un Perulu yıldızı Christian Cueva'nın kadroda kesik yemesinin ardından yıldız futbolcunun eşi Pamelita, sosyal medya hesabından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na seslenmişti.

Pamelita, tecrübeli teknik direktöre ''Hamza Hamzaoğlu, Güney Amerikalılar ile bir problemin mi var?'' demişti.

Hamza Hamzaoğlu ise bu açıklamaya cevap getirdi. Radyospor'a konuşan Hamzaoğlu, ''Güney Amerikalı oyuncularla sorunum yok ama kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum her zaman olmuştur.'' sözlerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlundan Cuevanın eşi Pamelitaya cevap

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