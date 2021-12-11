Hamza Hamzaoğlu: “Nihayet bir basamak yukarı adımımızı atabilmiş olduk”

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Trabzonsporun tarihi serisi sona erdi Antalyaspora 2 golle kaybetti Trabzonspor'un tarihi serisi sona erdi! Antalyaspor'a 2 golle kaybetti#Süper Lig
Eksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu Son tablo açıklandıEksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu! Son tablo açıklandı#Koronavirüs
ABDde hortum felaketi: Bilanço artıyor Validen korkutan açıklama geldiABD'de hortum felaketi: Bilanço artıyor! Validen korkutan açıklama geldi#ABD
Blue Origin 3üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attıBlue Origin 3'üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attı!#Blue Origin
Hastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haberHastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haber!#Kadir İnanır
Bahçeliden Alparslan Türkeş açıklaması Tarihi adım diyerek duyurduBahçeli'den Alparslan Türkeş açıklaması! 'Tarihi adım' diyerek duyurdu#MHP
Özlem Türeci ve Uğur Şahinden Omicron açıklaması İddialara fotoğraflı cevap...Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Omicron açıklaması! İddialara fotoğraflı cevap...#Özlem Türeci
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Taraftarı çılgına çeviren olay Takım küme düştü, aynı gece parti verdiTaraftarı çılgına çeviren olay! Takım küme düştü, aynı gece parti verdi#Douglas Costa
Doktor Whiteın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mıDoktor White'ın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mı?#Robert White
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Hamza Hamzaoğlu: “Nihayet bir basamak yukarı adımımızı atabilmiş olduk”

#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Süper Lig
Hamza Hamzaoğlu: “Nihayet bir basamak yukarı adımımızı atabilmiş olduk”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu “Alttaki gruba biraz yaklaşmış olduk ve nihayet ligin başından beri bir basamak yukarı adım atabilmiş olduk” dedi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe karşısında aldıkları 3-1’lik galibiyetin ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün çok önemli bir üç puan aldık. Bizden dört puan üstteki iyi bir rakibe karşı galibiyet almak sevindirici. Alttaki gruba biraz yaklaşmış olduk ve nihayet ligin başından beri bir basamak yukarı adım atabilmiş olduk. Bundan sonra da diğer basamaklara birer birer tırmanmaya devam ederiz. Bugün oyundan ziyade mücadelenin önemli olduğu bir maça çıktık. İyi bir galibiyet aldık yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sezon başından beri kolay değil ligin dibinde olmak ve buna rağmen modumuzu hep aynı şekilde böyle tutmak kolay değil. Bugünkü maçı taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Ligin sonunda olan bir takıma ancak bu kadar destek olunabilir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat