Hamza Hamzaoğlu: "Mali sorunlarımız var, hallolmazsa..."

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kazanma arzusuyla çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk yarı istediklerimizi yapmamıza rağmen ikinci yarıda çok da etkili olamadık. Daha çok rakibin ataklarını engel olmaya çalıştık ve oyunu orta sahada korumaya çalıştık. Fakat ikinci yarıda öne çıkmakta zorlandık. Kupada attığımız gol gibi maalesef uzaktan atılan bir şutla yediğimiz gol var. Nasip. Kazanmayı istiyorduk ama kaybettik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oyuncularımızı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Zemin zaten kötü iyi futbol oynamaya müsait değil. Ancak mücadele edersiniz böyle sahada biz de onu gerçekleştirdik ama kazanamadık, üzgünüz."



"Mali sorunlarımız var"



Hamzaoğlu, bir gazetecinin maç öncesi futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarına ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Doğru tabii ki futbolcularımız antrenmana çıkmadı. Mali sorunlarımız var ve bunların halledilmesini bekliyoruz. Daha hallolmadı. Bugün çok fazla şey söylemiyorum, hallolmasını bekliyoruz zaten hallolmazsa önümüzdeki hafta yine duyarsınız. Bu durumdan mutlu olmamız mümkün mü? Burada 20 maç oynadı bu takım. Sezon başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski var. Seyahat ediyoruz, oyuncular tekmeye kafa sokuyor, sakatlanıyor, bunların aileleri var. Bizim ailelerimiz var, hedeflerimiz var. Eğer bizler sorumluluklarımızı yerine getiriyorsak sonuna kadar herkes sorumluluğunu bilip ona göre davranmalı. Yani bu sadece bizim kulüp için geçerli değil bütün kulüpler için aynı şeyi söylüyorum. Herkes biraz daha bu konularda hassas olmalı, oyuncuların haklarını biraz daha düşünmeliler ve çözüm üretme konusunda daha girişken ve mücadeleci olmalılar oyuncular nasıl sahada mücadele ediyorlarsa. Bunu sadece bizim kulüp için algılamayın. Birçok kulüpte bunlar yaşanıyor ve maalesef sadece yayıncı kuruluştan gelecek olan parayı bekliyoruz. Bu iş böyle yürümez, zaten yürümediği de açıkça ortada. Kulüpler büyük bir borç yükü altında ama farklı kaynaklar yaratılamıyor. Bunlara çözüm bulunması gerekir."