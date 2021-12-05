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Hamza Hamzaoğlu: "Hak ettikleri galibiyet aldılar"

#Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Fenerbahçe
Hamza Hamzaoğlu: Hak ettikleri galibiyet aldılar

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe’yi tebrik ederek, "Hak ettikleri galibiyet aldılar. Bizden üstün oynadılar, hücum yapmamıza engel oldular. Savunma da açıklar verdik ve farklı şekilde mağlup olduk. Bizim de hatamız oldu erken hamle yaptık, 1-0’ı devam ettirip hamleleri sonra yapabilirdik. Pasları koşuşları yapamadık bunda da eksik kaldık. 3 oyuncuyla hamle yapalım dedik ama göbeği boşalttık. Rakip de buraları iyi kullandı. Birine yazılacaksa bana yazılır bu diye düşünüyorum. Fenerbahçe bizim rakibimiz değil, bir sonraki hafta Göztepe ile oynayacağız. Önümüzdeki maçlara konsantre olup iyi sonuç alarak hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.

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#Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Fenerbahçe

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