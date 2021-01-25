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Hamza Hamzaoğlu Galatasaray’a karşı ‘0’ çekti
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’a rakip olduğu son 7 Süper Lig maçını kazanamadı.
Bu seride sadece 1 kez sahadan beraberlikle ayrılan Hamzaoğlu 6. mağlubiyetini dün yaşadı.
Ayrıca 51 yaşındaki teknik adamın takımları son 4 karşılaşmayı gol atamadan kaybetti.
Fatih Terim ise Hamzaoğlu’nun çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı 5 Süper Lig maçının hepsini kazandı.
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