Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray maçında...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
YPG/PKK elebaşı Timesa konuştu: Biden bize söz verdiYPG/PKK elebaşı Times'a konuştu: Biden bize söz verdi#PKK
Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı Duruşma sonrası sözleri dikkat çektiSisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı! Duruşma sonrası sözleri dikkat çekti#Seyhan Soylu
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Yarına dikkat: Sarı alarm verildiMeteoroloji'den peş peşe uyarılar! Yarına dikkat: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Hayatı kâbusa döndü Doktor doktor gezdi, çare yok: Bir ayda 15 kilo verdimHayatı kâbusa döndü! Doktor doktor gezdi, çare yok: 'Bir ayda 15 kilo verdim'#Diyarbakır
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Milyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58inci yolculuğundaMilyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci yolculuğunda#Pierce Brosnan
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray maçında...

#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Anadolu Kulüpleri
Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray maçında...

Süper Lig'de 3 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, takıma zor zamanlarda destek olunması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Hamzaoğlu, Mehmet Cengiz Tesislerinde idman öncesi gazetecilere, sezon başından bu yana sürecin Çaykur Rizespor adına iyi geçmediğini belirtti.

İyi bir kadro ve iyi niyetli oyuncuları olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Toparlayacağımızı düşünüyorum ama bugünden yarına olacak iş değil. Futbol takım oyunu ve zamanla bazı şeyler oturacak. Biraz sabır gerekiyor. Bugünlerde takımın yanında olunmasına ihtiyacımız var. Futbolcular oldukça üzgün ve 7 hafta maç kazanamama baskısı var. Bu baskıyı yönetmek ve atlatmak kolay değil." dedi.

Hamzaoğlu, bu gibi zamanlarda takıma sahip çıkmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Taraftarımız inşallah bizi destekleyecek ve bu işin altından hep birlikte kalkacağız. Takımdaki eksikleri tespit ettik. Nasıl bir oyun ve mücadele edeceğimize dair analizlerimizi yaptık. Başaracağız inşallah." diye konuştu.

Takımla alakalı endişe duymanın yersiz olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Bundan daha kötü olamayız. Zaten en dipteyiz. Bundan sonra olabilecek tek şey yukarıya doğru yavaş yavaş tırmanmak. Şanslıyız ki ligin daha başındayız. Bir an önce fiziksel ve oyun anlamında eksiklerimizi tamamlayıp yukarı doğru çıkacağız. Bir endişemiz yok ve kaybedecek bir şeyimiz de kalmadı. Bundan sonra kazanacak doğruları yakalamaya çalışacağız. Takım bu sinyali veriyor. Bu amaç üzerine mücadele edecek. Çabuk bütünleştik ve beraberce bunu başaracağız."

Hamzaoğlu, hafta sonu karşılaşacakları Galatasaray maçının kolay olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi bir takım ve güçlü bir rakibe karşı kendi sahamızda oynayacağız. Biz de çıkıp yapabildiğimizin en iyisini yapıp bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefleyeceğiz. Galatasaray maçı herkesin motivasyon sıkıntısı yaşamayacağı, istekli, arzulu oynayacağı bir maç olacak. Bizim için çok şeyin değişebileceği bir maç. İnşallah Galatasaray maçında iyi bir sonuç alırsak ondan sonraki milli maç arasını iyi geçirip lige yeni bir başlangıç gibi hazırlanabiliriz."

Hamza Hamzaoğlu, Phiri ve Boldrin'in Galatasaray maçında oynama ihtimali olduğunu, antrenmanlarda son durumlarına bakacaklarını, sakatlıklarından dolayı kullanamayacakları başka oyuncular olabileceğini söyledi.

Takımda bazı şeylerin eksik bırakıldığını belirten Hamzaoğlu, "Hiçbir şey tek başına olmaz. Başarı da başarısızlık da tek başına olmaz. Hepimizin eksik bıraktığı bir şeyler vardı ki takım bu noktaya geldi. Şimdi hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirip üzerimize düşenleri yapacağız ve takımımızı iyi yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Anadolu Kulüpleri