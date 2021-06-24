Hamsik transferinin perde arkası! "Trabzonspor çabuk ve cömert davrandı"

Trabzonspor’un yeni transferlerinden Marek Hamsik’in babası Richard, oğlunun neden bordo mavili takımı seçtiğini anlattı.

Slovakya’da Sport.sk’ye konuşan Richard Hamsik, “Marek’e Schalke 04 ve Katar’dan bazı kulüpler de talipti. Ancak onlar transferi Avrupa Şampiyonası sonrasında bitirmek istediler. Trabzonspor ise turnuva öncesi imza atmak istedi. Kulübün başkanı ve teknik direktörü Marek’i aradı. Ona 34’üncü doğum gününden önce geri çevrilmeyecek bir teklif sundular. Takımı Marek’in etrafında inşa etmek ve şampiyonluk için savaşmak istiyorlardı” diye konuştu.

Richard Hamsik, “Oğlunuz 2 yıllığına imza attı. Sözleşmenin bitiminden bir ay sonra 36 yaşında olacak. Trabzonspor, Marek’in kariyerinin son kulübü mü?” sorusuna ise, “Aslında bu sorunun cevabını oğlumun vermesi gerekir ama Trabzonspor’un son kulübü olacağını söyleyebilirim” dedi.

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