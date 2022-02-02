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Hamsik: "Şampiyon olursak 61 sayısını dövme yaptıracağım..."

#Trabzonspor#Hamsik#Süper Lig
Hamsik: Şampiyon olursak 61 sayısını dövme yaptıracağım...

Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Harek Hamsik taraftarların sorularını yanıtladı. Kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan videoda yıldız oyuncu taraftarlara, Trabzonspor sezon sonunda şampiyon olursa 61 sayısını dövme olarak yaptırma sözünü verdi.

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Trabzonspor’un 2021-22 sezonunda transfer ettiği başarılı oyuncu Marek Hamsik, kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftarlarla buluştu. Trabzonspor’un sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Hamsik, taraftarların sorularını cevapladı.

Videoda bir taraftarın transfer olmadan önce Trabzon ve Trabzonspor hakkında ilk duyduğu şeylerin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Hamsik, “İlk olarak Napoli’ye deniziyle, güzel yemekleriyle, tutkulu taraftarıyla, güzel stadıyla birçok yönden benzer bir yer olduğunu söylediler ve hepsi doğru” dedi. 

“BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM” 

Tarafların sevgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Hamsik,  futbol kariyerini Trabzonspor’da sonlandırmak isteyip istemediği sorusunu ise “Burada olmaktan mutluyum ve futbolun tadını çıkarıyorum” şeklinde yanıtladı. 

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“GİDİŞATIMIZ HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR” 

İtalyan ekibi Napoli’de 12 yıl forma giyen ve o dönemdeki performansıyla adını dünyaya duyuran yıldız oyuncuya bir taraftar da her iki kulübün benzerlikleri ile o dönemde yaşayamadığı şampiyonluğu Trabzonspor’da yaşaması sorusunu yöneltti. Hamsik bu soruya “Şehirler birbirine benziyor ve bu da beni mutlu ediyor. Çünkü ben de bunu seviyorum. Henüz daha ligin yarısına geldik ama ligdeki gidişatımız hepimizi mutlu ediyor ve hepimiz umuyoruz ki finalde de ligi kazanacağız” yanıtını verdi.

“ŞAMPİYON OLURSAK 61 SAYISINI DÖVME YAPTIRACAĞIM” 

Bir taraftarca 17 numaralı formayı giymesinin sebebi sorulan Hamsik, “17 numarayı tercih etmemin sebebi, doğum tarihim. 27.07.1987. hepsinin ortalarda bir 7 rakamı var, ben de bu yüzden 17’yi tercih ettim. Ama eğer sezon sonunda şampiyon olursak 61 sayısını da dövme yaptıracağıma söz veriyorum” diye konuştu. 

"DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM" 

Altyapıdan yetişen genç oyunculara tavsiyesi istenen oyuncu, sıkı çalışmaları söyleyerek “Bence eğer çalışır ve hayalleriniz için mümkün olan her şeyi yaparsanız bunun ödülünü sonunda alırsınız. 34-35 yaşındayım neredeyse ama her zaman öncesinden daha iyi olmak için çalışıyorum” tavsiyesinde bulundu. 

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"TUTKUYU SAHADA HİSSEDEBİLİYORUZ" 

Trabzonspor ve kent halkı hakkındaki düşünceleri sorulan Marek, “Bunu seviyorum. Trabzon taraftarının tutkusunu seviyorum. Futbol için yaşıyorlar. Bu oyuncular için harika. Sahip olduğunuz bu tutkuyu sahada hissedebiliyoruz” dedi. 

“BU BENİM TOTEMİM GİBİ” 

Bir taraftarın saç stilini sormasını ise Hamsik, “Bu benim stilim. Gençliğimden beri bu şekilde yapıyorum ve bu benim totemim gibi. Herkes Hamsik’i bu saç tarzıyla tanıyor. Futbol kariyerimi sonlandırdıktan sonra belki başka bir şey bulmam gerekebilir fakat şu an için ne olur bilemiyorum” diye cevapladı. 

Futbol kariyeri bittikten sonra Trabzonspor’da antrenörlük yapma düşüncesi sorulan tecrübeli oyuncu “Bilmiyorum. Elbette çocuklar için antrenör olacağım. 400 genç oyuncusu olan bir futbol akademim var. Onlarla başlayacağım. Daha sonra ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Hamsik#Süper Lig

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