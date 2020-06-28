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Voleybol
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

Hamit Yüksel Mandıracı, TFL Altekma'da

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Hamit Yüksel Mandıracı, TFL Altekma'da
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma, smaçör Hamit Yüksel Mandıracı'yı transfer etti.

TFL Altekma'dan yapılan yazılı açıklamada, Arkas Spor altyapısında yetiştikten sonra BAL Spor'da forma giyen ve 2016-2019 yıllarında TFL Altekma'da mücadele eden 25 yaşındaki smaçörün geçen sezonu Haliliye Belediyespor'da geçirdiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel Mandıracı, Altekma ailesine döndüğü için mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.
Kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş da Yüksel'i ailelerinin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "1 yıllık aradan sonra yeniden yuvaya döndü. Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda bize gereken katkıyı yapacağından hiç kuşkumuz yok. Kendisine yeniden hoş geldin diyor ve sakatlıktan uzak güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Burak Köse de Yüksel'in çalışkan, hırslı ve kaybetmeyi kabullenmeyen bir oyuncu olduğunu bildirdi. 

Hamit Yüksel Mandıracı, TFL Altekmada

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