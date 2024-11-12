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Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy çıkışı: Doğru bir yönetim tarzı değildi

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#A Milli Takım#Beşiktaş#Hamit Altıntop
Hamit Altıntoptan Semih Kılıçsoy çıkışı: Doğru bir yönetim tarzı değildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 22:09

A Milli Takım Eski Sorumlusu Hamit Altıntop, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy ile ilgili EURO 2024 döneminde yaşanan tartışmalar hakkında konuştu.

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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF'de göreve gelmesinin ardından yerini Ceyhun Kazancı'ya Hamit Altıntop, EURO 2024 döneminde yaşanan Semih Kılıçsoy tartışmasına dair açıklamalar yaptı.

Semih Kılıçsoy tartışmaları hakkında konuşan Hamit Altıntop, "Semih Kılıçsoy konusu, A Milli Takım'ı çok meşgul etmedi. Bu aslında Beşiktaş gündemini çok meşgul etti. Beşiktaş'ı da anlamak lazım. Oyuncularına sahip çıkıyorlar, mesafe kat etmesini istiyorlar, hak ettiği yere gelmesini istiyorlar ama yaptıklarının her zaman doğru olmadığını gördük. Semih Kılıçsoy, 2005'li kardeşimiz. En yetenekli oyuncularımızdan biri. Semih, gelişiminin doğal akışında şu an. İnişler ve çıkışlar olacak." dedi.

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"O SÜREÇTE SEMİH YIPRANDI"

Feyyaz Uçar'ın o dönem yaptığı açıklamaları doğru bir yönetim tarzı olarak görmediğini kaydeden Altıntop, "O zaman bizi orada rahatsız eden konulardan biri, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarıydı. Bizimle hiçbir telefon görüşmesi yapmadan, üst üste programlara çıkmayı tercih etti. Bana göre doğru bir yönetim tarzı değildi. Çünkü o süreçte Semih yıprandı." şeklinde konuştu.

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#A Milli Takım#Beşiktaş#Hamit Altıntop

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