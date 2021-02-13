MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHamit Altıntop'tan istifa iddiaları ardından açıklama!
GeriFutbol Hamit Altıntop'tan istifa iddiaları ardından açıklama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Hamit Altıntop'tan istifa iddiaları ardından açıklama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamit Altıntop'tan istifa iddiaları ardından açıklama!
Abone Olgoogle-news

TFF'nin Arda Turan, Oğulcan Cağlayan ve diğer kararları sonrası istifa ettiği iddia edilen Hamit Altıntop konuyla ilgili açıklamada bulundu.

TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un Arda Turan, Oğulcan Cağlayan ve diğer kararlar sonrası görevinden istifa ettiği iddia edilmişti.

Ersin Düzen'e konuşan Hamit Altıntop, ''TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile konuştum. Bazı internet sitelerinde, istifa ettiğine dair çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi.'' sözlerini kullandı.

Hamit Altıntop'un istifa iddiaları bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri olurken Ersin Düzen, Twitter'dan ayrıca ''Hamit Altıntop, kariyeri, bilgisi ve donanımı ile hem futbolumuz hem de TFF için çok kıymetli...'' paylaşımını yaptı.

Altıntop'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevleri bulunuyor.

Hamit Altıntoptan istifa iddiaları ardından açıklama

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle