Hamit Altıntop: Tüm dünyadaki Türk futbol aklı aynı masada

Futbol bazen sadece 90 dakikalık bir oyun değildir. Bazen bir ülkenin birikimini, futbol kültürünü ve dünyayla kurduğu ilişkiyi de yansıtır. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde, farklı liglerinde ve farklı görevlerde çalışan çok sayıda Türk futbol insanı var. Teknik ekiplerde, kulüp yönetimlerinde, scouting departmanlarında, akademilerde, federasyonlarda. Üstelik bu tablo yalnızca erkek futboluyla sınırlı değil; kadın futbolunda kurumsal yapılarda görev alan birçok Türk profesyoneli de bu yapının bir parçası.

TAŞÇI STUTTGART

Almanya'da Serdar Taşçı Stuttgart’ta yönetici olarak görev yapıyor. İtalya’da Gökhan İnler, Udinese’de sportif direktörlük görevini üstlenmiş durumda. Halil Altıntop Augsburg’da, Yıldıray Baştürk Türkiye Milli Takımlar Avrupa Sorumlusu olarak çalışıyor. Bu isimleri bir araya getiren ortak nokta, farklı ülkelerde ve farklı rollerle futbolun en üst seviyelerinde görev almaları. Ama daha önemlisi, hepsinin Türk futbolunu global ölçekte temsil ediyor olması.

BİRBİRİNDEN HABERSİZ VE DAĞINIKLAR

Yıllar içinde şunu net şekilde gördük: Dünyanın dört bir yanında çalışan Türk futbol insanları var, ancak çoğu zaman birbirinden habersiz, kopuk ve dağınık bir şekilde ilerliyorlar. Bilgi, tecrübe ve bağlantılar bireysel çabalarla sınırlı kalıyor. Yaklaşık bir yıl önce bu tabloyu Dr. Erkut Söğüt ile birlikte masaya yatırdık. Erkut bugün Amerika’da, D.C. United’da sportif direktör olarak görev yapıyor ve global futbolun işleyişini her gün sahada deneyimliyor. Yaptığımız sohbetlerde hep aynı noktaya geldik: Türk futbolunun uluslararası alanda daha güçlü bir dayanışmaya, daha sistemli bir iletişime ve birlikte hareket etme refleksine ihtiyacı var. Portekizlilerin, Hollandalıların ve farklı futbol kültürlerinden gelen yapıların bunu nasıl bilinçli ve sürdürülebilir şekilde başardığını gördük. Bizim de benzer bir zemini oluşturmamız gerektiğine inandık. Bu düşünceden International Turkish Football Network doğdu.

TÜRK PROFESYONELLER BİR ARAYA GELİYOR

Bu yapı; ister Türkiye’den çıkıp yurt dışında kariyer yapan, ister yurt dışında doğup büyüyen olsun, global ölçekte futbolda çalışan tüm Türk profesyonellerini kapsayan bir dayanışma ağı. Bir kulüp, ajans ya da resmi kurum değil. Ortak paydası güven, paylaşım ve uzun vadeli düşünme olan bir birliktelik. Amacımız net: Yurt dışında futbolda çalışan Türk profesyonellerini bir araya getirmek. Bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak. Doğru bağlantılar kurmak. Ve Türk futbolunun dünyadaki görünürlüğüne ve etkisine katkı sağlamak. Bugün bu ağın içinde kulüp sahiplerinden sportif direktörlere, yöneticilerden antrenörlere, scoutlardan farklı departmanlarda görev yapan profesyonellere kadar çok geniş bir profil yer alıyor. FIFA ve UEFA’da görev almış ya da görev almakta olan Türk futbol insanları da bu dayanışmanın bir parçası.

KULÜP BAŞKANI DA VAR, SCOUT DA

Fransa'da Clermont un sahibi Ahmet Schäfer, Belçika’da Westerlo’nun sportif direktörü Hasan Çetinkaya, Eintracht Frankfurt’un kulüp avukatı Özkan Bal, Bayern Münih’te scout olarak görev yapan Gürkan Karahan, Real Sociedad’da A takım yardımcı antrenörü Ömer Toprak, MLS’te Chicago Fire’da yardımcı antrenörlük yapan Felipe Çelikkaya, Suudi Arabistan’da Al Ahli’de görev alan Engin Yanova, İsviçre’de Thun’da scout şefi olan Nuri Şengör, Schalke 04’te kaleci antrenörü Volkan Ünlü, Hannover 96’da antrenörlük yapan Levent Şürme bu yapının sadece birkaç örneği. Kadın futbolu ve kurumsal yapı tarafında da önemli isimler bu ağın içinde yer alıyor. İngiltere Futbol Federasyonu’nda görevli Çiğdem Türkan, Almanya’da Nürnberg Kadın Takımı Sportif Direktörü Osman Çankaya, Galatasaray kadın takımında görev yapan Çağla Korkmaz ve Göztepe’de takım menajeri olarak çalışan Nursel İdis bu dayanışmanın önemli parçaları.

EN KIYMETLİ ŞEY BİRLİKTE BÜYÜMEK

Ayrıca sahadan gelip bugün teknik adam olarak yoluna devam eden, futbolu hem oynayarak hem yöneterek öğrenmiş isimler de bu ağın içinde yer alıyor. Nuri Şahin, Ömer Erdoğan, Uğur İnceman, Erol Bulut, Hakan Balta gibi birçok futbol insanı bu dayanışmanın parçası. Bu ağın bir parçası olan futbol insanlarıyla düzenli olarak çevrim içi toplantılar yapılıyor. Farklı ülkelerde edinilen deneyimler paylaşılıyor, futbolun bugünü ve yarınına dair konular ele alınıyor. İlk tanışma toplantıları çevrim içi olarak gerçekleştirildi; ilerleyen dönemde belirli başlıklar altında düzenli görüşmeler planlanıyor.

GÜVEN VE DOĞRU İLETİŞİM

Burada özellikle altını çizmek gerekir: Bu yazıda yer alan isimler bir sıralama ya da seçim değil, farklı ülkelerde görev yapan Türk futbol profesyonellerinden yalnızca bazı örneklerdir. Network büyüyor. Çünkü futbol dünyasında ilişkiler, güven ve doğru iletişim her şeyden önce geliyor Bugün artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Dünyanın neresinde olursak olalım, Türk futbol aklı aynı masada buluşabilir. Bu yapının parçası olmak isteyen ve yurt dışında futbolda aktif olarak çalışan tüm Türk futbol insanları ‘turkishfootballnetwork@gmail.com’ adresinden bizimle iletişime geçebilir: Birlikte daha güçlüyüz. Ve futbolda belki de en kıymetli şey tam olarak budur: birlikte büyümek.