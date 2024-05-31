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Hamit Altıntop: TFF ile sözleşmem yok, para da almıyorum

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#TFF#Hamit Altıntop#Milli Takım
Hamit Altıntop: TFF ile sözleşmem yok, para da almıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, göreviyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop üstlendiği görev için herhangi bir ücret almadığını söyledi.

Asist Analiz’de Candaş Tolga Işık’a açıklamalarda bulunan Altıntop, Milli Takım sorumlusu olarak 60 ayı geride bırakacağını hatırlatırken “Bu işi gönüllü yapıyorum, kendi aracımı kullanıyorum, kendi telefonumu kullanıyorum. Para kazanmıyorum. Federasyon ile hiçbir sözleşmem yok” dedi.

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DEDİKODULARA GÜLÜYORUM

Altıntop Semih Kılıçsoy’un menajerini değiştirmediği için Ümit Milli Takım’a gönderildiği iddialarına da “O kadar dedikodu var ki... Almanya’daki kamp merkezinin ortağı çıktım. Böyle dedikodulara gülüyorum” yanıtını verdi.

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#TFF#Hamit Altıntop#Milli Takım

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