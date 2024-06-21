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Hamit Altıntop: Semih Kılıçsoy burada olduğu için mutlu, oynamadığı için mutsuz

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#A Milli Takım#EURO 2024#Hamit Altıntop
Hamit Altıntop: Semih Kılıçsoy burada olduğu için mutlu, oynamadığı için mutsuz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 07:00

Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da mutsuz olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

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TFF’nin milli takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, Semih Kılıçsoy’un mutsuz olduğu iddiası ile ilgili soru üzerine, “Semih burada olmaktan mutsuz değil, oynamadığı için mutsuz. Her oyuncu süre alamadığında öyle olur. Ama idmanda olsun, arkadaşlarıyla olsun, enerjisi gayet iyi” dedi.

18 Temmuz’da yapılacak TFF kongresinde tekrar yönetime girip girmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Altıntop, "Devam eder miyim, etmez miyim, bunun turnuvayla bir ilgisi yok. Kendimle ilgili karar vermem gerekecek. Onu turnuvadan sonra değerlendiririz." diye konuştu.

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#A Milli Takım#EURO 2024#Hamit Altıntop

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