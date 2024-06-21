Hamit Altıntop: Semih Kılıçsoy burada olduğu için mutlu, oynamadığı için mutsuz

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TFF’nin milli takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, Semih Kılıçsoy’un mutsuz olduğu iddiası ile ilgili soru üzerine, “Semih burada olmaktan mutsuz değil, oynamadığı için mutsuz. Her oyuncu süre alamadığında öyle olur. Ama idmanda olsun, arkadaşlarıyla olsun, enerjisi gayet iyi” dedi.

18 Temmuz’da yapılacak TFF kongresinde tekrar yönetime girip girmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Altıntop, "Devam eder miyim, etmez miyim, bunun turnuvayla bir ilgisi yok. Kendimle ilgili karar vermem gerekecek. Onu turnuvadan sonra değerlendiririz." diye konuştu.