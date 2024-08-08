Hamit Altıntop itiraf etti: Doğru bir cümle değildi, kabul ediyorum

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Hamit Altıntop, beIN SPORTS'ta katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Altıntop, kendisine "Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar." sözlerinin hatırlatılması üzerine de konuştu.

"DOĞRU BİR CÜMLE DEĞİLDİ, KABUL EDİYORUM"

Bu sözleri hakkında açıklama yapan Hamit Altıntop "Ben bununla ilgili sonradan açıklama yaptım. Bunun doğru bir cümle olmadığını kabul ediyorum. İçeriği ile ilgili aynı fikirdeyim. Mesai yapmış, dünyayı görmüş ve bunu kendine dert etmiş insanlardan faydalanılması gerektiğini orada söylemek istedim. Biz de insan oğluyuz, bizde de birikiyor. Maalesef biz de böyle bir açıklamada bulunduk" dedi.

"BİZ DE ŞAŞIRDIK! KİME NE YAPTIK?"

Açıklamalarına devam eden Hamit Altıntop "Doğru bir yaklaşım değildi. Tatlı dilli olalım dedik olmadı, sessiz kalalım dedik olmadı, agresif olalım dedik hiç olmadı. Biz de şaşırdık artık. Biz kime ne yapmışız? Başarılı olma kriteri nedir? Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıktık. Elemelerde lider olduk. EURO2024'te heyecanlandık, Allah yüzümüze gülse belki de yarı final görecektik. Turnuvada 50 maç vardı, 47. maçta elendik. '7 maçlık bir hikaye yazabiliriz' dediğimde, bunu kalpten ve inanarak söyledim" ifadelerini kullandı.

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"BAZI BAŞKANLARI ARAMADIM, HAK ETMEDİLER"

Milli Takım'ın başarısıyla için sözlerini sürdüren Hamit Altıntop "Bunlar ülkenin başarısı, benim başarım değil. Estağfurullah, haddimi aşarak öyle bir şey söylemem. Kulüplerin başarısı bu, çünkü oyuncular yıl boyunca kulüplerinde çalışıyorlar. Bazı başkanlara teşekkür ettim. Bazı başkanlara ulaşamadım. Bazılarını bilinçli bir şekilde aramadım. Çünkü yaklaşımlarından dolayı o ilgiyi hak etmediler. Hamit Altıntop olarak, bir Türk vatandaşı olarak ben de haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Hepsinin canı sağ olsun" dedi.