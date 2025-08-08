Hamit Altıntop, Hürriyet'te: 'Futbol duyguyla oynanır ama duyguyla oynanmaz'

Haberin Devamı

Türk futbolunun efane isimlerindne Hamit Altınop, Hürriyet'te ilk yazısını kaleme aldı.

İşte Hamit Altıntop'un yazısı;

Futbolculuk dönemimde bir şey vardı ki, artık neredeyse alışkanlık haline gelmişti... Her yaz, her kış transfer dönemi başlar başlamaz adım manşetlerdeydi:

· Galatasaray’a geliyor!

· Beşiktaş devreye girdi!

· Fenerbahçe bitiriyor! Ama ortada teklif yoktu... Görüşme yoktu...

Yani gerçek yoktu. Oysa taraftar inandı. Forma aldı, kombineler tazelendi, sosyal medya çalkalandı. Ben sustum... Konuşsam, “Transfer bozuldu” denecek, sustum. Dediler ki; “Demek gizli yürütülüyor.” Ve bu döngü böyle devam etti. Ben o zaman öğrendim: Transfer haberinde asıl amaç bilgi vermek değil, ‘heyecan yaratmakmış.’

YENİ İSİMLER, YENİ KULÜPLER AMA ESKİ OYUNLAR

Bugün de aynı şeyleri görüyorum. Yeni isimler, yeni kulüpler... Ama eski oyunlar. Oyuncuların adı her gün manşetlerde, ama gerçekliği çok az. İşte bu yüzden bugün buradayım. Sadece bir futbolcu olarak değil, bu oyunu yaşamış biri olarak bir çağrı yapmak istiyorum. Süper Lig bugün start alıyor. Taraftar, hangi renkten olursa olsun, umut eder, bağlanır, hisseder. Ama her transfer sezonunda onların duygularıyla bu kadar kolay oynanması, “Nerede vicdani sorumluluk?” sorusunu akla getiriyor. Bu iş sadece kulüpleri ilgilendirmiyor. Oyuncunun itibarı, kulübün huzuru, taraftarın kalbi... Hepsi etkileniyor.

BİLGİ VERİN AMA KANDIRMAYIN

· Medya mensuplarına, yorumculara, menajerlere, yöneticilere sesleniyorum:

· Bilgi verin ama kandırmayın.

· Gündem yaratın ama yıkmayın.

Taraftar her zaman duygularıyla yaşar futbolu. Ama unutmayın: Futbol duyguyla oynanır... Ama duyguyla oynanmaz. Türk futbolu için kulüplerin, oyuncuların, taraftarın ve bu oyunun tüm dinamikleri için şahane bir sezon diliyorum.