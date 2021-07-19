Hamilton - Verstappen... 'Sadece bir yarış kazası değil', süre bilerek mi uzatıldı? Kazanan Vettel!

Formula 1'de İngiltere Grand Prix’si unutulmaz bir yarışa sahne oldu. İlk bölümdeki kaza sonrası Red Bull pilotu Max Verstappen yarış dışı kaldı. Lewis Hamilton, 10 saniyelik cezaya rağmen finişe ilk ulaşan pilot olurken Okay Karacan, Pit-Stop’ta İngiltere'den öne çıkan noktaları ve yarışın akıbetini ele aldı.

PİT - STOP YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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