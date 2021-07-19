MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriHamilton - Verstappen... 'Sadece bir yarış kazası değil', süre bilerek mi uzatıldı? Kazanan Vettel!
GeriDiğer Hamilton - Verstappen... 'Sadece bir yarış kazası değil', süre bilerek mi uzatıldı? Kazanan Vettel!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diğer
Haber Giriş: 19.07.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Hamilton - Verstappen... 'Sadece bir yarış kazası değil', süre bilerek mi uzatıldı? Kazanan Vettel!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamilton - Verstappen... 'Sadece bir yarış kazası değil', süre bilerek mi uzatıldı? Kazanan Vettel!

Formula 1'de İngiltere Grand Prix’si unutulmayacak anlara sahne oldu. Max Verstappen - Lewis Hamilton rekabeti ilk kez bu kadar net hissedildi.

Formula 1'de İngiltere Grand Prix’si unutulmaz bir yarışa sahne oldu. İlk bölümdeki kaza sonrası Red Bull pilotu Max Verstappen yarış dışı kaldı. Lewis Hamilton, 10 saniyelik cezaya rağmen finişe ilk ulaşan pilot olurken Okay Karacan, Pit-Stop’ta İngiltere'den öne çıkan noktaları ve yarışın akıbetini ele aldı.

PİT - STOP YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Kanalımıza abone olmayın, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın...

Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi