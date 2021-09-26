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Hamilton, Rusya'da F1 kariyerinin 100. galibiyetini aldı!

#Formula 1#Hamilton#Verstappen
Hamilton, Rusyada F1 kariyerinin 100. galibiyetini aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

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Sezonun on beşinci mücadelesi, Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapıldı.

4. cepten kalktığı yarışı 2. sırada götüren Hamilton, takımının bitime 5 tur kala başlayan yağmurun şiddetinin artacağını öngörmesi sayesinde sezonun 5'inci, kariyerinin 100. birinciliğine ulaştı.

Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, son sırada başladığı yarışta 2. olarak çok önemli puanlar elde etti.
Ferrari'den Carlos Sainz ise Verstappen'in 9.2, liderin 1 dakika 2.475 saniye arkasında 3. sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 246,5'a çıkaran Hamilton, Verstappen'in 2 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim'de yapılacak.

Rusya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

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1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139
5. Sergio Perez (Meksika): 120

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 397,5
2. Red Bull: 364.5
3. McLaren: 234
4. Ferrari: 216,5
5. Alpine: 103

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#Formula 1#Hamilton#Verstappen