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Hami Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi belli oldu

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#Hami Mandıralı#Trabzonspor#A Milli Takım
Hami Mandıralının TFFdeki yeni görevi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 14:26

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Sorumluluğu görevine Hami Mandıralı'yı getiriyor...

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayıran TFF'de Türk futbolunun efsane isimlerinden Hami Mandıralı yeni bir göreve başlıyor.

Genç Milli Takımlar Sorumlusu olacak

61 Saat'in haberine göre; 56 yaşındaki UEFA Pro Lisans sahibi Hami Mandıralı'nın, Genç Milli Takımlar Sorumluluğu görevine getirilmesi bekleniyor.

U21 Milli Takımı'nın çalıştırmıştı

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü olan Hami Mandıralı daha sonra Antalyaspor ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Levent Sürme gitti, Gökhan Gönül geldi

Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlar yapılanmasında, geçtiğimiz günlerde Levent Sürme'den boşalan Ümit Milli Takım'ın Teknik Direktörlüğüne Gökhan Gönül getirilmişti.

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#Hami Mandıralı#Trabzonspor#A Milli Takım

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