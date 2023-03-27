Hami Mandıralı'dan Arda Güler uyarısı: Çok iyi bir silah

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Trabzonspor'un efsane isimlerinden olan ve duran top denilince attığı goller hafızalardan silinmeyen Hami Mandıralı çok konuşulacak sözlere imza attı.

10 yaşında Trabzonspor’un altyapısında futbola başlayan Hami Mandıralı efsanesi olacağı kulübün ilk profesyonel maçına 17 yaşında çıktı. Kariyerinin 2 sezon haricinde tamamını Trabzonspor'da geçiren tecrübeli futbol adamı, golleri ve zaferleriyle taraftarların sevgilisi haline geldi.

SCHALKE'YE TRANSFER OLMUŞTU

1998 yılında Bundesliga takımı Schalke 04'e transfer oldu. Ancak başarılı olamadı ve kısa sürede Trabzonspor'a dönerek takımının en golcü oyuncusu unvanını kulüpten ayrılana kadar sürdürdü. Hami Mandıralı, Milli takımla oynadığı 40 maçta 32 gol attı. Avrupa Kupaları'nda 23 gol attı. 1992 yılında Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'a attığı frikik golü yılın golü seçildi.

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Fanatik'e konuşan Hami Mandıralı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

'BU SADECE TÜRKİYE'DE OLUYOR'

Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan hakkında fikirleriniz nedir?

"Ertuğrul Doğan Trabzonspor başkanlığına hayırlı olsun. Otuz sekiz yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor’a maddi manevi çok katkı sağladı. Şimdi başkan seçildi ve sorumlulukları daha fazla arttı. Çok iyi bir Trabzonsporlu. Allah yardımcısı olsun.

Son yıllarda Trabzonspor’un sık sık başkan değiştirdiğine şahit olduk. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

"Amaç şampiyonluk ve sonrası şampiyon olan takımın başkanının bu kadar kolay yalnız bırakılmaması lazımdı. Sorunlar büyüktü ve yalnızlık Ahmet Ağaoğlu’nun bırakmasına neden oldu. Ama futbol varsa bu tip değişikliklerde oluyor, bu sadece Türkiye’de oluyor."

'AVCI VE EKİBİ ZOR OLANI YAPTI'

Trabzonspor’un yeni yönetimi önümüzdeki sene için son şampiyon hoca Abdullah Avcı yerine teknik direktörlük arayışına girdi. Fatih Tekke, Sergen Yalçın gibi isimler geçiyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

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"Yeni teknik adam konusunda görüşlerini de paylaşan Bordo Mavili ekibin efsane ismi, "Abdullah Avcı takımı yönetim, teknik ekibiyle şampiyon yaptı. Zor olan bir şeyi başardılar hep beraber. Hoca kim olur, onu hep beraber izleyip, takip edip, göreceğiz."

Bir oyuncunun kariyer gelişimi açısından çok fazla takım değiştirmesi kariyerine olumsuz yansır diye genel bir düşünce var. Siz de kariyerinizde az takım değiştirenlerdensiniz. Bu durumun onun becerilerini geliştirme anlamında etkili olduğu düşünülüyor. Bu kariyer değişimlerinin oyuncuların yeteneklerini sergileme anlamında sizce bir etkisi var mıdır?

"Çok takım değiştirmek ne kadar doğru bilmem ama istikrar için eğer oynadığım takımda mutluysan böyle değişiklik istemezsin. Onun için bu çok değişkenliği doğru bulmuyorum. Ama kulüp menfaati için bazen yenilenmek iyi gelebilir."

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Milli Takım'da Tolunay Kafkas’ın ekibindeydiniz. Tolunay Kafkas görevinden ayrılınca tüm ekip görevinden ayrıldı. Bu ayrılık hakkında neler söylemek istersiniz?

"Oyuncu ve oyuncular için. Ben Milli Takımda Ümit ve A Milli Takım maç ve oyuncu izleme görevindeydim. Bana göre anlamsız bir ayrılıktı."

'GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE'

Süper Lig'de en fazla oyun anlayışını beğendiğiniz takım hangisi?

"Şu an hiçbir takım için her maç istediklerini sahaya yansıtıyor diyemeyiz. Galatasaray diğer takımlara göre bir adım daha önde."

'ARDA GÜLER İYİ BİR SİLAH'

Aktif futbolcular arasında duran top becerisini beğendiğiniz özel isimler kimler?

"Beni tatmin eden oyuncu şu an göremiyorum. Duran top bir kazançtır. Bunun için oyuncuların kalıp özveriyle çok çalışmaları lazım. Duran toplar öyle bir silah ki maçın kaderini değiştirebilirsiniz. Ben Arda Güler üzerinde durulması tarafındayım. Çok iyi bir silah."

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Yakın zaman önce Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo’nun oyuncusu Levent Mercan’a duran top çalıştırdığını görmüştük. Duran top konusunda, efsane isimden oyuncuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla mentorluk katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Duran top konusunda hiç kimsenin bir yardım istememesi çok üzücü, mutlaka fazlasıyla katkımız olur. Ama maalesef kimse bu konuda profesyonelce yardım ve destek istemiyor. Asıl konu oyuncular fazlasıyla istemeli."

BENİM İŞİM SAHADA OLMAK'

Kendi kariyer geçişinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Teknik direktörlük deneyiminizin ardından maç ve oyuncu izleme antrenörü olarak Milli Takım'a hizmet vermiştiniz.

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"Antalyaspor ve iki defa Trabzonspor teknik adamlığı yaptım. Benim işim sahada olmak. Kısa süre de olsa güzel işler yaptığımı düşünüyorum. En azından modern futbolun, atak futbolunu izleyenlere izlettirdiğimi düşünüyorum. Çünkü her teknik adamın ayrı futbol gözü vardır."

'SABIRLI OLMALIYIZ'

A Milli Takım Cumartesi günü Ermenistan’ı 2-1 yenmişti. Milliler yarın Hırvatistan ile karşılaşacak. Karşılaşma hakkında neler söylemek istersiniz?

"Kazanmak her zaman iyidir. Umarım ülke futbolumuzun kıymetli oyuncularıyla milli takım gruptan çıkarız. Ve turnuvalarda oluruz. Bayrağımız o organizasyonlarda tribünlerde dalgalanır. Sabırlı olmak bizim en önemli silahımız olacaktır. Biraz daha birlikte sahada olmalıyız. Kopuk kopuk olmak bizi başarıya götürmez."