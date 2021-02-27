Hami Mandıralı: Benim için kırılma anıydı, keşke Almanya'dan dönmeseydim

Spor Arena Özel Röportaj - Uğur Yapıcı / Kamera: Mücahit Özdoğan



Almanya’dan dönüşü neden kırılma noktası, en unutamadığı gol hangisi, genç oyunculara tavsiyeleri neler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında favorisi hangi takım… Hami Mandıralı, Spor Arena’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İşte Hami Mandıralı’nın sorularımıza verdiği yanıtlar;

Ağustos ayından bugüne Riva artık yaşam alanınız oldu, burada atmosfer nasıl ?

Burası futbol insanlarının buluştuğu harika bir yer bir. Futbolu bıraktıktan sonra burada futboldan gelen ağabey ve kardeşlerimizle buluştuk ama bu dönem pandemiyle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı var ve fazla hareket alanımız ne yazık ki olmuyor. Pandemiden dolayı görevimi tam olarak yapamıyorum, maçları ve oyuncuları yerinde izleyemiyorum keşke bu hastalık olmasaydı her şeyi yerinden gidip izleyebilseydim.



Oyuncu izleme antrenörü olarak haftada kaç maç izliyorsunuz ?

Yetişebildiğim bütün maçları izliyorum. Geçtiğimiz gün Milan-Inter maçını izledim, ben izlerken yoruldum. Lukaku olağanüstü bir gol attı çok iyi golcü, Lautaro Martinez ve Zlatan Ibrahimovic aynı şekilde öyle. Bizim genç oyuncularımızın fuzuli işlerden kafalarını kaldırıp bu oyuncuları devamlı izlemeleri lazım.



Türk futbolu dışında Trabzonspor’un da efsane ismisiniz, bir efsane daha var Şenol hoca… Onunla iletişiminiz nasıl?

Şenol Güneş ile hem futbol oynadım hem de benim hocam oldu. Şenol Güneş ülkemizin omzuna dünya üçüncülüğü apoletini takmış bir teknik direktördür ve ülkenin gururudur. Biz ona hep saygıyla baktık, en büyük özelliği çok çalışkan olması. Riva’da çok bir araya gelemiyoruz onun yoğunluğu daha farklı ama görüştüğümüz zaman konuştuğumuz konu sadece futbol. Bizim A Milli Takıma ve Şenol Güneş hocamıza dokunacak bir hamlemiz olursa bundan gurur duyarız, o isteyecek biz yapacağız görevimiz bu.

A Milli Takım’da çok iyi bir oyuncu jenerasyonu yakaladık Avrupa’nın dev kulüplerinde çok iyi iş çıkarıyorlar, onlarla ilgili ne dersiniz?

Hepsi ülkemizin gururları, çok çalışıp emek verdiler ve belirli bir noktaya geldiler. Yusuf Yazıcı’yı Süper Lig’de ilk kez oynatan benim ve Yusuf çok önemli yol aldı. Önemli bir takıma gitti çünkü Lille gelişime açık kulüp ve hocası çok kaliteli. Yusuf Yazıcı ile ilgili hep şunu söylerim; daha çok aktivite yapması ve oyununu biraz süslemesi lazım, tek vuruşları iyi ama oyununu süslerse daha da büyüyebilir ve yarın daha büyük takımlara gidebilir.



“BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN MERİH DEMİRAL”



Yurt dışında forma giyen milli oyuncularımızdan sizi en çok etkileyen hangisi?

Merih Demiral Juventus’ta oynuyor ve ondaki hırs bana başka geliyor. Hepsinde belirli bir hırs var ama Merih sanki yeni başlamış ve en iyisi olmak istiyormuş gibi oynuyor. Bu hırsı ve isteği A Milli Takıma yansıyor, Çağlar ve Cengiz de çok değerli.







“FORVET KONUSU GELECEK İÇİN ENDİŞELENDİRİYOR AMA…”



Birçok bölgede 5 yıl sonrası için bile güçlüyüz ancak Burak Yılmaz ve Cenk Tosun’dan sonraki forvet bölgesi ve sol bek için elimiz biraz daha güçsüz gibi. Oyuncu izleme antrenörü olarak bu işin en önemli noktasındasınız. Birkaç yıl sonraki forvet ve sol bek mevkileri için umutlu olmalı mıyız?

Kalede çok sağlamız, sol bek dahil defans bölgesi ve orta sahada iyiyiz ama forvet konusu gelecek için endişelendiriyor. Burak Yılmaz çok önemli bir oyuncu ama şampiyonalardan sonra yaşı ilerlemiş olacak, Cenk Tosun var. Kimse karamsarlığa kapılmasın biraz sabırlı olmamız lazım, gençlerin gelişimine ben inanıyorum her gelene ‘hemen çık bunları yap’ dememek gerekiyor, o gençlerin oynaması lazım.

Ali Akman, transferi için anlaşma yapmış ama Bursaspor’da kadro dışı kaldı. Ne kadar doğrudur bilemiyorum ama keşke bunlar olmasaydı. Ali Akman çalışkan, üretken bir çocuk ama kulübü ile yanlış anlaşılmalar oldu ve kadro dışı olarak tek başına çalışıyor. Tolunay Kafkas hocamız onu Ümit Milli Takım kadrosuna alıyor en azından buradaki havadan uzaklaşmamış oldu, Tolunay hocaya teşekkür etmemiz lazım. Ayrıca genç oyuncuları sadece futbolla donatamayız, sosyal ve kültürel olarak donatıp öyle yetiştirmemiz lazım. Sosyal bir yaşam var gençlerimizin buna uyum sağlamaları önemli. Oyuncular gittiği ülkenin dilini konuşabilirse yüzde yüz başarılı olma şansı var, ben Schalke dönemimde konuşulanları anlamıyordum eğer anlarsan belki takımına bir yorum, fikir katarsın.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile çok iyi bir çıkış yakaladı. Nasıl yorumlarsınız?

İlk antrenörlük deneyimimi Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak yaşadım. Abdullah hoca işini çok severek yapan ve diyaloğu olan bir teknik direktördür, enerjisi fazla ve Trabzonspor’da puanlar gelmeye başladı. Takıma iyi dokunuşlar yaptı ve takım buna cevap verdi. Oynanan futboldan çok memnun olduğunu düşünmüyorum ama kazanan her zaman haklıdır. Abdullah hoca şu an Trabzonspor için doğru adres ve bakıldığı zaman ikinci yarının lideri Trabzonspor.

“TRABZONSPOR DERBİDE BİR ADIM ÖNDE”



Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında, Hangi takımı daha önde görüyorsunuz?

Çok güzel bir maç olacağını söyleyebilirim. Trabzonspor motivasyon, galibiyet alışkanlığı ve güç olarak daha önde gözüküyor. Bir adım daha önde diyebiliriz.

Kağan Moradaoğlu için ne dersiniz?

Kağan’ı Başakşehir’e karşı izlerken aklıma kendi gençliğim geldi. Ben de 17 yaşında oynamaya başlamıştım, Kağan’ın gözündeki heyecanı gördüm ve onun için çok sevindim. Maçtan sonra onun yaş grubu gidip ona sarılınca işte aile olmak böyle bir şey dedim. Uğurcan Fenerbahçe maçında oynamazsa Kağan oynayacak, herkes kendi kaderini kendisi çizer göreceğiz.



“ALTAY BAYINDIR ARTIK BUNALIYOR”



Altay Bayındır’ı da konuşmak gerekiyor, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu oldu ve son maçlar rakiplerle Altay arasında geçti. Artık bunalıyor, rakipler her dakika pozisyona giriyorlar ve kurtarmak zorunda kalıyor. Tabii ki işi kurtarmak ama bu kadar sorumluluk yüklenilen oyuncuya takım arkadaşlarının daha fazla destek olması lazım.

Hami Mandıralı ile soru-cevap:

Süper Lig’de en beğendiğiniz forvet?

Boupendza

Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral… Futbolcu Hami Mandıralı en çok hangisinde zorlanırdı?

Çağlar Söyüncü

Hagi mi, Juninho mu yoksa siz mi daha iyi frikikçi?

Üçümüzde çok iyi frikikçiyiz ama stillerimiz farklı, cevap vermeyeyim izleyenler yanıtlasın.

Trabzonspor formasıyla en unutamadığınız golünüz?

Beşiktaş’a karşı 87. dakikada attığım frikik golü. Kalede Jaroslaw Bako vardı top sarı saçlarını sallayarak 90’a takılmıştı ve maçı 2-1 alıyorduk.

Erling Haland mı Kylien Mbappe mi?

Çok zor soru ama Erling Haland derim.

Almanya’dan döndüğünüz için pişmanlık yaşadınız mı?

Benim kırılma anım budur, keşke dönmeseydim orada her şey güzeldi buraya döndüm sonra gidemedim. Başkan Mehmet Ali Yılmaz göndermedi, yaptığım en büyük yanlış Almanya’dan dönmekti.

Hami Mandıralı üç kelime ile kendisini nasıl özetler?

Duygusal, ailesine düşkün ve ülkesini çok seven.

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